Правосудие Путинской России отпустило министра-капиталиста Скрынник

Россия ее не искала, хотя полиция Швейцарии вела расследование пять лет. Вроде как в Путинской России ничего и не пропало, верно? Что такое для нынешнего правящего класса 4,5 миллиарда народных денег? Капля в тёплом, родном море коррупции.

Но Вы-то помните, дорогой читатель, что была у нас прелестная женщина – министр сельского хозяйства? В царствование Димона Тосканского. Елена Скрынник. Работала себе женщина в карман, министерством руководила, народ учила жизни, что-то там выговаривала своим подчиненным.

Моя личная подруга и одноклассница, между прочим, академик сельскохозяйственных наук, столько натерпелась от нее! Хоть плачь. Да и плакала не раз, приезжая в Москву. Она работает в Кемерово.

Так вот, вернемся к нашим баранам. Скрынник ушла из политики в 2012 году, покинув Россию. И удачно приземлилась в Швейцарии.

Я немного помню эту историю, гремевшую по всей стране. Или ее предупредили? Но Скрынник уехала в Швейцарию аккурат накануне ареста. А денежки уж там были. Ей оставалось только самой с трапа самолета сойти.

Нас давно не удивляет масштабное воровство политиков и чиновников. Ну, уехала дамочка. И тут…как солнце из-за туч. Уголовное дело, информация по всем каналам, народ, особенно селяне, орут так, что аж в Москве слышно.

И чё? А ничё! Из далекой для нас, и близкой для чиновников Швейцарии, мадам Скрынник заявила о своей невиновности. Но Швейцария включилась в процесс. И заморозила счета бывшего министра. Там немало денежек было. 4,5 миллиарда рублей.

Аж пять лет полиция Швейцарии нервы мотала девочке. Но, наконец-то, все разборки завершились два года назад. Скрынник осталась в Швейцарии, деньги ей разморозили. Официальный ответ выглядел так, что отсутствует сотрудничество со стороны России.

Не хило? Вот, если бы моя подружАнька (напомню, она академик С/Х) сперла мешок зерна… Тут бы такое творилось!

Как Вам, читатель, словосочетание – «отсутствие сотрудничества со стороны России»?

Я так поняла, что Россия не сделала никаких запросов на выдачу подозреваемой Скрынник. А и правда, че выпендриваться-то? Дома, в России, еще отчет будут требовать. А там… Одно слово, Швейцария.

В общем, мадам Скрынник наказание не получила никакого. Всем (чиновникам и депутатам) стало ясно, что можно спереть побольше, слинять из России, и жить хорошо. Никто тебя искать не будет. Не до этого.

А женщина живет в Европе, счета ее разморожены. Не бедствует. Я так думаю, что чиновники Щвейцарии слюни глотают завистливые. Им бы такое отношение Государства.

От редакции: Впрочем, не у нас ли, не у того же Медведева ли работали и такие министры, как Улюкаев, Абызов?.. Министров-капиталистов в нашей стране - хватает. Причём либо уже "сиделых", либо кандидатов на посадку - но всё это вопрос политической воли, того самого "сотрудничества" глобальной воровАльни по имени Путинская Россия. Здесь не просто нефть и газ воруют у граждан и продают Турции, Германии, Китаю - тут и лес, и саму землю уже продают иностранцам гектарами. И даже системно интегрированная в эту вакханалию генпркуратура уже не может не замечать некоторых, лишь самых вопиющих фактов воровства - когда выпиливают лес на глазах местных жителей и увозят в КНР.

Но чем Скрынник - не такой же "лес"? И что, интересно, скажет о ней Медведев, а паче его Путин - ведь это он тогда был премьером, это его кадры... Молчат, как партизаны. Впрочем, Абызовым Медведев поныне доволен - вот только удалил его из френдов. Ну, статус не позволяет всё-таки, а душой-то - с ними, с родимыми министрами-капиталистами, в застенках режима томящимися и там пищущими поэмы, как герой-либерал Улюкаев. Которые частенько капиталы вывозят, а потом и за ними следом - сами. И это нормально в Путинской Раше. Тут и со своими-то мэрами-коррупционерами, губернаторами целыми, не успевшими убежать и обзавестись гражданством европейским, не успевают суды справляться - власть и коррупция давно синонимы. И если бы тут судили одновременно всех выводящих, как Скрынник, всё "честно заработанное" за рубежи путинской евразийской воровАльни - то вышел бы на много "чёрных скамеек" процесс в духе 1937-го года, пришлось бы, как при треклятом Сталине, звать иностранных журналистов, показывать этих вредителей и граждан иностранных государств (но не шпионов, конечно же) со всех сторон, а в обвинители звать оратора не хуже Вышинского...

Дмитрий Чёрный, гражданин СССР

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