"Шоколадный гетман" спел Зеленскому на стадионе "Ты ж менэ пидманула"

Порошенко в субботу прибыл для участия в дебатах на стадион, куда он также приглашал своего соперника во втором туре, однако Владимир Зеленский проигнорировал это мероприятие, так как ранее предлагал провести дебаты на стадионе "Олимпийский" только 19 апреля и заявлял, что 14 числа ни на какие дебаты не согласен, передает ТАСС.

Президент, таким образом, выступил перед журналистами в зале для прессы на стадионе "Олимпийский" в Киеве в одиночку и призвал собравшихся выбрать во втором туре настоящего президента страны. "Страна не хочет покупать кота в мешке, страна должна выбрать настоящего президента и главнокомандующего", - сказал он.

В ходе своего выступления Порошенко также призвал Зеленского немедленно явиться на стадион, иначе он будет приглашать его каждый день на каждый телеэфир. После этого собравшиеся, которых насчитывается несколько тысяч, начали скандировать: "Володя, выходи!".

Действующий президент пообещал, что если по итогом второго тура выборов главы государства победу одержит Владимир Зеленский, он будет уважать этот "выбор украинского народа". "Если, не дай боже, он будет избран, то это будет выбор украинского народа. И я его буду уважать", - сказал Порошенко.

Порошенко также заявил, что в случае своего переизбрания не станет досрочно распускать действующий парламент.

"Что касается досрочного прекращения полномочий парламента, я хочу отдельно подчеркнуть что конституционных оснований для прекращения работы парламента не существует. Если есть теории заговора, то я в них не верю", - сказал он в воскресенье, отвечая на вопросы журналистов в зале для прессы на стадионе "Олимпийский".

Кроме того, президент Украины сообщил, что снял с должности первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко.

"Замглавы службы внешней разведки Сергей Семочко снят с должности в минувшую пятницу", - заявил Порошенко во время своего выступления в зале для прессы на стадионе "Олимпийский" в Киеве, отвечая на вопрос журналистов, когда он уволит Семочко.

В начале октября 2018 года проект журналистских расследований Bihus.Info обнародовал материалы о Семочко, который до августа 2018 года возглавлял Главное управление СБУ по Киеву и области. По данным расследования, Семочко имеет непосредственное отношение к вмешательству СБУ в процесс госзакупок медикаментов.

Действия СБУ привели к приостановке закупок, в результате пациенты оставались без необходимых медикаментов. Поставщики медпрепаратов подсчитали, что пауза в поставках привела к смерти примерно 200 человек. Кроме того, согласно журналистскому расследованию, супруга Семочко и ее дети являются обладателями российских паспортов и неоднократно посещали Крым.

После публикации материала Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) возбудило дело о незаконном обогащении Семочко.

Однако в случае победы на выборах Порошенко не намерен менять глав министерства иностранных дел, Минобороны и МВД.

"Когда мы говорим про МВД и состав правительства президент может только предлагать. После выборов президента ни министра оборона, ни министра иностранных дел я отправлять в отставку не собираюсь. И после парламентских выборов, конечно, я воспользуюсь своим правом и предложу кандидатуры", - сказал он, выступая в зале для прессы на стадионе "Олимпийский" в Киеве, отвечая на вопрос о составе его кабинета министров в случае победы на выборах.

Порошенко заявил о реалистичности вступления страны в НАТО и ЕС и напомнил, что в случае избрания на второй срок, будет подавать заявку на членство в этих организациях в 2023 году.

"Реализация нашего законодательства - вступление Украины в НАТО - это, я думаю, реалистично. Я специально назвал конкретный 2023 год, когда мы должны подписать план действий, выполнить критерии для того, чтобы подать заявку на членство в ЕС. И я уверен, что нас поддержат другие страны-члены ЕС, как и было обещано много раз", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов в воскресенье в зале для прессы на стадионе "Олимпийский".

Порошенко также в очередной раз пообещал провести референдум по вступлению страны в НАТО и ЕС, отметив при этом, что, по его мнению, народ уже определился. "Народ определился, более половины поддерживает [вступление] в НАТО и почти 2/3 - в ЕС. <...> Но я считаю, что это (референдум) - специальное оттягивание нашего возвращения в семью европейского народа <...>. Но референдум все равно будет, президент не против референдума", - заключил он.

Трансляция выступления Порошенко была организована со сцены перед стадионом, где собралось несколько тысяч его сторонников. После общения с журналистами в отдельном зале внутри стадиона Порошенко вышел на сцену и исполнил с соратниками украинскую песню "Ты ж мэне пидманула".

Позже всех пригласили на коллективное фото. Как сказал Порошенко, "для Зеленского". "Я приглашаю, чтобы мы зашли на стадион. Сейчас все будет организовано, будет большое фото. Мы не дадим ему избежать этих дебатов, не дадим спрятаться", - заявил президент.

От редакции: По-моему, откровенную и непоправимую глупость сделал Зеленский. То есть по сути-то показал, что он не крутой пацан, которых часто играет на экране - а именно актёр, которому не было команды от Бени выступать в этот день. Что за кокетство? Не сегодня, а попозже... Нет, господарики кандидаты - тут "день год кормит", аж четыре года причём, или сколько у них там по конституции? А Порошенко, как в риторике, так и в действительности показал, что он "настоящий" - насчёт же главнокомандующего не заикался бы лучше, а то ведь ответственность за продолжающуюся войну и на нём, причём огромная.

А Зеленский даже Голобородькой не стал ("Копай, вражина!" - "Себе яму?" - "Да нет, деревья сажай!"), хотя имел шанс, и как динамичный шоумен наверняка разбил бы "грузного" противника, если не аргументами, то хоть хорьковыми своими ужимочками, ухмылочками. "Слуга не народа, а слуга Коломойского" - вот что подумал электорат. Вышло же, что облажался дважды: не поехал на стадион потому что испугался провокации (избиратель подумал тотчас: трус), пропустил бой. А второго может и не быть, отчаявшийся, измотанный подорожанием всего и "проевропейскими" реформами, податливый избиратель запросто сменит предпочтения - потому что фарс выборов в этом и заключается, что голосуют сиюминутно, ситуативно, не за программу, не за идеологию, а за настроение. Таковы уж теперь обстоятельства - да, позор, да, ужасно, но кто-то в этих условиях побеждает, а кто-то проигрывает всё же.

Д.Ч.

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