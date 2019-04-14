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Московский листок

Чубайс опечален непопаданием Роснано в госпрограмму приватизации

Опубликовано 14.04.2019 в разделе комментариев 1

роснано приватизация либералы
Чубайс опечален непопаданием Роснано в госпрограмму приватизации

Приватизация корпорации «Роснано» не планируется, заявил глава «Роснано» Анатолий Чубайс 14 апреля в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1». В ответ на вопрос, не планируется ли приватизация «Роснано», Чубайс ответил, что видимо, нет. 

«Мы хорошо знаем, как профессионально устроена индустрия, в которой мы работаем. В ней государственных управляющих компаний практически нет. Мы прямо об этом сказали государству, которое в стратегию „Роснано“ заложило два сценария: с частной УК (управляющей компанией) и с государственной. Судя по всему, правительство склоняется к отрицательной позиции, будем работать и в этих условиях тоже», — посетовал Чубайс. 

Он сказал, что на решение могло повлиять высказывание генпрокурора России Юрия Чайки о продаже «Роснано» по дешевке. И добавил, что лично он заинтересован в том, чтобы государство получило серьезный дополнительный результат. 

Напомним, в апреле 2018 года в докладе Совету Федерации генеральный прокурор Юрий Чайка заявил, что в 2017 году они не допустили приватизации управляющей компании «Роснано» по заниженной цене, которая привела бы к утрате государственного контроля над компанией с активами стоимостью 147 миллиардов рублей. 

Также напомним, 19 июля 2007 года был подписан федеральный закон № 139-ФЗ, которым была учреждена Российская корпорация нанотехнологий, получившая статус государственной корпорации, а 11 марта 2011 года госкорпорация «Роснано» была преобразована в открытое акционерное общество. Анатолий Чубайс является председателем правления ОАО «Роснано» с 2008 года.

Отметим, что и без попадания с госпрограмму приватизации, в Роснано хорошо "пилятся" те самые государственные деньги. Уголовное дело о растрате 220 млн рублей СК возбудил 1 июля 2015 года в отношении трех экс-руководителей "Роснанотеха" - Меламеда, его бывшего зама Андрея Малышева и бывшего финдиректора корпорации Святослава Понурова. Они подозреваются в совершении растраты вверенного им имущества государственной корпорации в особо крупном размере с использованием своего служебного положения (ч. 4 ст. 160 УК РФ). 

По версии следствия, в 2007 и 2009 годах Меламед, будучи совладельцем инвестиционно-финансовой корпорации "Алемар" (ЗАО "ИФК "Алемар"), организовал заключение с корпорацией "Роснано" договора об оказании консультационных услуг, под видом которых Малышев и Понуров во исполнение решения Меламеда за полгода незаконно перечислили более 220 млн рублей, выделенных корпорации Российской Федерацией в качестве имущественного взноса. 

При этом Меламеду было достоверно известно, что задачи, для выполнения которых он привлек "Алемар", являлись функциями самой "Роснано", утверждает СК. По данным ведомства, Меламед намеренно принял на работу в "Роснано" бывших сотрудников "Алемара" Малышева и Понурова. Как считает следствие, увольняясь из "Роснано", Меламед обеспечил себе таким образом "золотой парашют".

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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Урал написал 14.04.2019 20:44
А зачем чубайсу,или кому другому из его "подельников"нужна приватизация конторы "рога и копыта",которая и существует только за счет бюджетных вливаний?Чем плохо быть официально "под крылышком государства",бесконечно тянуть на себя бюджетные деньги и дербанить их между собой под видом "финансирования корпорации",от которой,кроме расходов ничего больше ждать и не приходится?К тому же,так гораздо проще проворачивать эти "операции"-в рамках абсолютной секретности,потому что,чем конкретно занимается "роснано"-никому точно не известно,кроме,конечно самого чубайса и его "ближнего круга"..
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