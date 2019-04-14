В Колумбии ультраправыми убит школьный учитель и известный лидер общины индейцев эмбера

Сегодня ночью в Чоко, самом бедном департаменте Колумбии, убит Акилео Мечече, школьный учитель и известный лидер общины индейцев эмбера. В прошлом году он был объявлен ультраправыми боевиками «военной целью», в ноябре он обратился к государству с просьбой о защите, но безрезультатно. 23 марта была предпринята попытка покушения на его жизнь, сорванная своевременной реакцией добровольцами из индейской гвардии.

Напомним, год начался с аналогичных новостей. 25 января в муниципалитете Тумако колумбийского департамента Нариньо, киллерами была убита Марица Рамирес Чаверра, президент совета Общинного Действия деревни Агуас-Кларас.

А 28 августа минувшего 2018 года в одной из провинциальных больниц колумбийского департамента Какета скончались от ран социальные лидеры Эктор Фабио Монтойя и его жена Юди Паола Гарсиа, расстрелянные киллерами в собственном автомобиле на просёлочной дороге 25 августа.

В последние месяцы лета 2018 года они получали множество угроз от профашистски и проамерикански настроенных сил, из-за этого были вынуждены переехать жить в другой район страны, и государство не сделало ничего, чтобы защитить их жизни.

Геноцид социальных лидеров Колумбии продолжается, убивают по 2-3 человека в день и реакция правосудия и правительства по-прежнему нулевая. Всё это происходит, напомним, в той самой Колумбии, где ещё пятилетку назад имя FARC EP (Революционных вооружённых сил Колумбии - Армии Народа) наводило ужас не только на правых ультрас, на вооружённых наёмников правящего класса, но и на правящих страной, "крышующих" наркобизнес проамериканских либералов.

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