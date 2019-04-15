О роли свиных голов в политической повседневности выборы собянин бюджет доходы Провела дивную субботу на Конгрессе независимых муниципальных депутатов Москвы. Помимо политических заявлений и попытки хоть как-то скоординировать усилия на грядущих сентябрьских выборах в Мосгордуму, переучредили Ассоциацию независимых депутатов. Выбрали новый Президиум Ассоциации, состоящий в основном из либералов (но не только, например, в Президиум вошёл левый активист, депутат Останкинского района Сергей Цукасов, выдвинутый на сентябрьские выборы КПРФ).



Если на первом Конгрессе присутствовало порядка 200 независимых депутатов, активно выступала коммунистический депутат Елена Шувалова, суетились эсеры и даже некоторые единороссы, то сейчас в составе Ассоциации остались практически одни либералы, что не может не огорчать. Судя по результатам голосования, в зале находилось максимум 50 мундепов (постоянно в зале присутствовало 40-45). Не было несгибаемой Шуваловой, не было Ильи Свиридова, хотя его дух незримо витал - обсуждались его инициативы, не было Яшина (на вопрос ведущего «Где Яшин?» зал хором, в одно дыхание, ответил «Котов пинает!», так что тупорылые горе-политтехнологи своим тупым фейком в очередной раз насрали себе в штаны).



Ассоциация приняла несколько заявлений. В первом, политическом, говорилось о необходимости отмены заградительного барьера в 3%, о вседовлеющем административном ресурсе, о монополизации городских СМИ, о неадекватном избирательном законодательстве, согласно которому за 25 дней нужно собрать 4200 – 5500 подписей, что по силам лишь админресурсу либо мощной партии, о необходимости вырвать Мосгордуму из рук мэрии и превратить её в нормальный городской парламент, а также о том, что Ассоциация независимых депутатов должна стать площадкой для разрешения всех политических разногласий оппозиционных кандидатов и согласования всех спорных округов, коих уже сейчас, на начальном этапе выдвижения, образовалось немало. Было бы несправедливо жаловаться исключительно на недоговороспособность либералов, всегда ходящих на выборы растопыренной пятернёй - не всё гладко и у левопатриотических сил, например, в 14-ом округе, судя по всему, столкнутся лбами поддержанный КПРФ упомянутый мной Цукасов, триумфально выигравший муниципальные выборы, и суперпопулярный Георгий Фёдоров, поддержанный эсерами. Как в одном округе будут барахтаться те же Шувалова и Свиридов, тоже пока неясно. Как Ассоциация, объединяющая полсотни мундепов, сможет справиться с такими накладками и урегулировать спорные округа, остаётся загадкой. В общем, пока что пугалки для мэрии явно не получается :(.



А вот что независимые мундепы делают безусловно правильно - мобилизуют наблюдателей с тем, чтобы закрыть независимым наблюдением все УИКи. Были оглашены результаты такой мобилизации на текущий момент - некоторые московские административные округа и районы покрыты наблюдателями чуть более, чем полностью, некоторые (например, Зеленоград и Новая Москва) - на 18-20%. Времени для того, чтобы залатать эти дырки, более чем достаточно, но забывать об этом не надо.



Была принята и резолюция о проблеме противодействия коррупции. Чтобы реально коррупции противостоять, у мундепов нет рычагов и полномочий (их, в общем, и у федеральных депутатов практически нет, не считать же таковыми депутатские запросы). В резолюции отмечалось, что на фоне астрономических столичных бюджетных доходов (2,1 трлн. руб. в 2018 г.) все СМИ монополизированы мэрией, налицо несоблюдение демократических норм и искусственное ограничение политической конкуренции, сфера ЖКХ монополизирована насквозь коррумпированным ГБУ «Жилищник», сфера строительства и благоустройства - аффилированными с вице-мэром Хуснуллиным строительными кампаниями, программа реновации инициирована её теневым лоббистом Ресиным (тут, мне кажется, мундепы слегка не в курсе и поэтому упрощают), а капремонт с его подделками подписей жителей и депутатов превратился в снизу доверху криминальное мероприятие. В общем, поспорить не с чем, но хотелось бы уже чего-то помимо констатации.



Резолюция по правовому давлению на муниципальных депутатов появилась на свет не случайно. По закону, кандидат в муниципальные депутаты защищён каким-никаким иммунитетом (например, задерживать и арестовывать их можно лишь с согласия прокурора), но как только кандидат превращается в депутата, он даже такого частичного иммунитета лишается. В настоящее время 8 муниципальных депутатов подвергнуты административным наказаниям (штрафам), против одного открыто уголовное дело (передано в суд), в отношении троих Следственным Комитетом и Центром «Э» ведется доследственная проверка. Думаю, излишне говорить, что среди них нет ни одного единоросса. А вот, например, депутат-единоросс из района Филёвский Парк, перерезавший ножом микрофон перед носом у охреневшего оратора прямо на заседании совета не только никак не наказан, но даже не пожурён, ходит гоголем. Обсуждали применение физической силы со стороны правоохранительных органов, необоснованные задержания и прочие прелести депутатской повседневности. На заседании секции по правозащите, которую вёл депутат района Красносельский, адвокат Михаил Бирюков, было решено образовать специальную «группу быстрого реагирования» на подобные нарушения, мобилизовать не только правозащитников, но и профессиональных адвокатов (правозащитники - люди обычно эмоциональные и заполошные, но без специальной юридической подготовки). Обсуждали инициативу Ильи Свиридова, который недавно предложил образовать что-то вроде «Комитета обороны депутатов», а также законодательно закрепить, что иммунитет, которым пользуется кандидат в мундепы, сохраняется и после избрания депутатом. Потребуются изменения в КОАП.



Оснащение муниципальных собраний профессиональными юристами - дело хорошее и правильное. Только как, например, отвечать на такие перлы, выдаваемые префектурами: «Депутаты приняли участие в собрании граждан, объединённых несогласованной с префектурой идеей» (недавняя реакция на участие депутатов в народном сходе)? Тут уже не юрист, а врач нужен, как по мне…



Вот только неполный перечень злоключений мундепов, проигрывающих неравный бой с Фемидой:



- в машине мундепа Виталия Третьюхина (район Печатники), сражающегося с мусорной свалкой в районе, разбили окна и кинули туда свиную голову. Уголовное дело возбуждено не было, СК на запросы не отвечает



- Надежде Загордан (район Измайлово) неизвестные разбили стекло автомобиля и залили салон кислотой, которая разъела одежду и вызвала ожоги.. Под дверь квартир Загордан и ее матери подкинули свиные головы, в одну из которых были воткнуты ножи. СК три месяца отказывался возбуждать дело, потом возбудил по факту порчи машины.



Кстати, а что это за новая мулька со свиными головами?... Какой-то ближневосточный стиль троллинга, там налить врагу свиного дерьма в панамку или завернуть его в свиную шкуру за шик считается. В Москве-то это откуда??



- в прошлом году трое человек в масках избили мундепа района Куркино Илью Светикова, сказав при этом, чтобы он «не лез в дела» управляющей компании «Эстейт Сервис». Дело год не возбуждали, недавно вроде обещали посулить возбудить.



- депутата Алексея Алексеева (Куркино) и Илью Свиридова (Таганский) оштрафовали за организацию встречи с избирателями и протест против мусорной реформы (Алексеева на 150 тыр якобы за то, что митингующие жители порвали полиэтиленовую пленку, Свиридова на 20 тыр за «несогласованную акцию»).



Помимо правозащитной, в рамках Конгресса работали секции по капремонту, ЖКХ, коррупции и закупкам, экологии, медицине, точечной застройке, благоустройству и партисипаторному бюджетированию (почем «партисипаторному», кстати? Разве не «партисипативному»?...), а также формированию районного актива.



В завершение голосовали бюллетенями за новых членов Президиума ассоциации. Выдвинуто было 18 кандидатов, из которых нужно было оставить 9:



Андрей Морев (глава МО Якиманка), Юлия Галямина (Тимирязевский), Алексей Виленц (Черёмушки), Елена Русакова (глава МО Гагаринский), Дмитрий Зеленов (Якиманка), Павел Ярилин (Аэропорт), Виктор Котов (Басманный), Михаил Кезин (глава МО Останкинский), Татьяна Крашакова (Кунцево), Виктор Карпушин (Останкинский), Константин Янкаускас (Зюзино), Дмитрий Горчаков (Алексеевский), Елена Филина (проспект Вернадского), Галина Фильченко(Тверской), Владимир Залищак (Донской), Денис Шендерович (Кунцево), Сергей Цукасов (Останкинский), Фёдор Михайлов (единственный кандидат - не мундеп, а айтишник, делающий сайты для мундепов).



В результате голосования ограничиться девятью победителями не получилось - двое набрали одинаковое количество голосов, и в итоге Президиум сформировали из 11 человек: Морев, Янкаускас, Галямина, Виленц, Цукасов, Филина, Русакова, Ф. Михайлов, Зеленов, Крашакова, Котов.



«Такой день»(с).



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