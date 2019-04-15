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Московский листок

"Святые отцы" зарабатывают еще почище "отцов народа"

Опубликовано 15.04.2019 в разделе комментариев 0

церковь рпц кирилл доходы
"Святые отцы" зарабатывают еще почище "отцов народа"

Стало известно о ежемесячных доходах служителей Русской православной церкви. Об этом свидетельствуют данные, представленные изданием Businessman.ru. Исследование показало, что в Москве настоятель храма получает от 100 000 рублей до миллиона, а рядовой священник — от 60 000 до 80 000 рублей. В региональных центрах зарплаты варьируются от 20 до 200 000 рублей. Начинающий священник зарабатывает 35 000 рублей в месяц.

Ну, слава Богу! В самом прямом смысле.

Христос же сказал своим последователям: "Взгляните на птиц небесных: они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, а Отец ваш Небесный кормит их". (Мф 6:26)

Вот они не сеют и не пашут, а господь питает их по высшей категории, глядите, какие толстенькие, как гаишники на выгуле.

Однако ж сказано и другое: "...истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное" (Мф 19:23)

А они в царствие небесное и не торопятся, их и в "юдоли скорби" неплохо кормят...

А.Б.



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