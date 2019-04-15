Японцы проводят работы на АЭС "Фукусима" с задержкой в 4 года. Планета Земля подождет?

Японские специалисты в понедельник приступили к проведению работ по извлечению неиспользованных топливных стержней из специального бассейна на третьем реакторе аварийной АЭС "Фукусима-1". Их проведение изначально было запланировано на 2015 год, однако по различным причинам неоднократно откладывалось.

Всего в бассейне третьего реактора находятся 566 топливных стержней, в том числе 514 использованных. Извлечение оставшихся сборок предполагается начать в июне, а целиком операцию в TEPCO рассчитывают завершить только в течение 2020 года. После третьего реактора японские специалисты смогут приступить к выполнению аналогичных работ на первом и втором реакторах, которые пострадали сильнее всего.

Авария на АЭС "Фукусима-1" произошла в марте 2011 года: удар цунами вывел из строя системы энергоснабжения и охлаждения. В результате в реакторах трех энергоблоков ядерное топливо расплавилось и прожгло их защитные корпусы. Это сопровождалось взрывами водорода, которые повредили и четвертый энергоблок. Произошли выбросы колоссального объема радиоактивных веществ, что привело к последствиям планетарного масштаба.

Общие расходы на демонтаж АЭС "Фукусима-1" в 2016 году были оценены правительственными экспертами в $75 млрд. На полный демонтаж станции отводится 30-40 лет.

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Информация ТАСС, как всегда, корректна. Но следует напомнить - одной из причин катастрофы стало многолетнее и систематическое искажение компанией-оператором TEPCO отчетности по авариям на японских АЭС, благодаря чему они считались одними из самых безопасных в мире.

Теперь, если сравнивать с аварией на советской Чернобыльской АЭС, то понятно - на ЧАЭС действительно была случайная ситуация, которая вывела из строя один энергоблок из четырех. На АЭС "Фукусима" разом пострадали сразу все четыре реактора.

Теперь о сроках - после аварии 26 апреля 1986 года. Основная часть ликвидационных работ была выполнена в 1986—1987 годах, в них приняли участие примерно 240 000 человек. Общее количество ликвидаторов (включая последующие годы) составило около 600 000.

22 мая 1986 года постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР № 583 был установлен срок ввода в эксплуатацию энергоблоков № 1 и 2 ЧАЭС — октябрь 1986 года.

Далее происходящее контролировалось уже независимой Украиной. 17 февраля 1990 года Верховный Совет Украинской ССР и Совет Министров Украинской ССР определили срок вывода из эксплуатации энергоблоков Чернобыльской АЭС в 1991 году. 2 августа того же года Верховный Совет Украинской ССР объявил мораторий на строительство новых атомных станций и на увеличение мощности существующих сроком на пять лет.

Пожар 11 октября 1991 года на втором энергоблоке послужил основанием для решения Верховного Совета Украины о немедленном закрытии второго энергоблока Чернобыльской АЭС, а также о закрытии первого и третьего энергоблоков в 1993 году.

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Если сравнивать с ликвидацией аварии на "Фукусиме", то очевидным становится абсолютная неготовность Японии к проблемам такого масштаба. Утечка радиоактивных веществ в окружающую среду продолжается и по сей день, спустя 8 лет, причем носит неконтролируемый характер.

Только спустя 8 лет начаты работы в активной зоне одного из реакторов, третьего, пострадавшего меньше других - ко второму и первому все еще никто даже не подходит.

Ни о каких саркофагах, как над ЧАЭС, речи вовсе не идет.

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Сравнительный анализ ситуаций с двумя ядерными авариями 7-го уровня, к счастью, пока единственными в истории, показывает, что даже спустя четверть века после катастрофы на ЧАЭС, японская атомная энергетика оказалась неготовой к катастрофическому развитию ситуаций и их ликвидации. Одна из крупнейших и технологически наиболее развитая держава капиталистического мира по сравнению с СССР четвертьвековой давности и прямо скажем, в не лучший период своего существования, показала чудовищно низкий уровень готовности к авариям в ядерной энергетике.

Это не панегирик СССР, который тоже в апреле 1986 года оказался весьма растерян перед лицом этой катастрофы, и потребовались колоссальные материаольные и человеческие ресурсы, чтобы с ней справиться. Потом случилось апокалиптическое Армянское землетрясение 1988 года, и вместе с экономическими просчетами команды Горбачева, такими как антиалкогольная кампания, приватизация по-советски падение цен на рынках углеводородов, все это закончилось распадом великой страны.

Однако глядя на "Фукусиму" видишь, что мобилизационная готовность СССР была несравнимо, на порядки выше, чем таковая даже у ведущих стран западного мира. По сути своей, на "Фукусиме" еще "конь не валялся", а прошло с момента аварии 8 лет! Да, распад от перенапряжения сил Японии не грозит, но лучше бы она все же немного напряглась. Даже исчезновение такого государства, как Япония, по своим последствиям для планеты навряд ли превысит ущерб, который мы все несем от многолетнего выброса в окружающую среду радиоактивных частиц сразу тремя мощными реакторами.

Мы просто еще не понимаем, не чувствуем, как это отражается на нас. Мы спокойно едим океаническую рыбу и морепродукты, нимало не беспокоясь о том, сколько за эти годы радиоактивных частиц оказалось в пище, которую мы потребляем. Мы дышим воздухом, в котором есть все, что угодно, и мы даже не имеем возможности понять, что и откуда взялось. А "японский Чернобыль" вот уже 8 лет продолжает "озонировать" планету.

Мы вот прямо сейчас удивляемся росту онкологических заболеваний и их очевидному омоложению - несмотря на рост уровня и качества жизни, вроде бы... Вроде бы! А какова доля в формировании онкологической эпидемиологии ионизирующих излучений?

Ответим чисто по-японски: а мы не знаем!

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Теперь представим себе, что авария на АЭС 7-го уровня происходит на Украине - это страна занимает как раз пятую точку в мировом рейтинге развития атомной промышленности вместе с Японией. Близнецы-братья почти. Но возможности для мобилизации ресурсвов у Украины малость послабей японских... Они пока не могут мобилизоваться даже чтобы насущные свои проблемы решить.

А теперь представим себе, что авария на АЭС произошла в стране третьего мира, которой станцию построили более развитые страны, то есть у них нет не только материальных ресурсов, но и достаточного числа и нужной квалификации специалистов, техники и так далее. Что, закрываем планету Земля на санобработку?

Это все к тому, что я говорил, писал и еще раз говорил раньше - дальнейшее развитие атомной энергетики на планете требует планетарных решений. Экономика одного, даже очень мощного и развитого государства может оказаться явно недостаточной для решения возникших проблем катастрофического характера. Никакого национального суверенитета в вопросах ядерной энергетики нет и быть не может!

Конечно, это вопрос в большей степени для коммунистического завтра, но что делать, если технологии для более развитого общества возникают в недоразвитом?

Анатолий Баранов