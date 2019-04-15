На 1-й сессии ВНС 14-го созыва товарищ Ким Чен Ын много говорил о США

Уважаемый высший руководитель товарищ Ким Чен Ын 12 апреля на 1-й сессии ВНС КНДР 14-го созыва выступил с политической речью «О социалистическом строительстве, внутренней и внешней политике правительства Республики на данном этапе».

Товарищ Ким Чен Ын сказал, что выражает всем депутатам искреннюю благодарность за то, что они, реализуя наказ народа, выразили большое доверие, позволяющее ему снова руководить великим делом социалистического строительства на посту Председателя Госсовета КНДР – нашей славной Родины. И отметил, что дает твердое обещание самоотверженно бороться за развитие и процветание Республики, за счастье нашего народа.

Он отметил, что важной исторической задачей, встающей перед правительством Республики, является продолжение великого дела строительства социализма с высоко поднятым знаменем преобразования всего общества на основе кимирсенизма-кимчениризма.

- Преобразование всего общества на основе кимирсенизма-кимчениризма представляет собой программу-максимум нашей партии и правительства Республики, общее направление и общую цель строительства социалистического государства, - подчеркнул он.

Товарищ Ким Чен Ын так же подчеркнул, что основной задачей борьбы, встающей перед нами для осуществления преобразования всего общества на основе кимирсенизма-кимчениризма, является завершение великого дела строительства социалистической державы.

В деле строительства государства на основе кимирсенизма-кимчениризма обобщены идеи строительства государства и заслуги великого вождя товарища Ким Ир Сена и великого руководителя товарища Ким Чен Ира. Они укрепляли и развивали нашу Республику в самое достойное и мощное в истории социалистическое государство. В их идеях уже намечены направления и пути для завершения великого дела строительства социализма с помощью государственной власти – политического орудия трудового народа Кореи.

Самостоятельность является политической философией нашей Республики и составляет ядро в идеях строительства государства кимирсенизма-кимчениризма.

Придерживаться революционной линии самостоятельности в строительстве и деятельности государства – это неизменная и непоколебимая позиция нашей Республики.

Нужно последовательно претворять во всю деятельность государства и общественную жизнь идею «Народные массы – прежде всего».

Необходимо всесторонне обеспечить руководство партии всей работой государства.

Руководство партии представляет собой существенное требование строительства социалистического государства и жизненную артерию деятельности государства.

Товарищ Ким Чен Ын отметил, что главная задача нашей Республики в борьбе настоящего этапа за строительство социалистической державы – прочное укрепление материального фундамента социализма путем сосредоточения всех сил страны на экономическом строительстве.

Сегодняшняя политическая конъюнктура требует от нашего государства еще выше поднять знамя самостоятельности и опоры на собственные силы.

В последнее время США, почуявшие реальную уязвимость материковой части своего государства в связи с успешным развитием наших ядерных сил, столкнулись с необходимостью переговоров, прощупывают возможности улучшения отношений и установления мира между государствами-антагонистами. Но с другой стороны, отчаянно цепляясь за свои экономические санкции, США из последних сил лезут из кожи вон, чтобы сбить нас с пути социалистического развития, обратить вспять социальный прогресс, создать условия для осуществления первым делом ядерного разоружения Республики, а затем и для свержения социалистического строя.

На фоне того, что США выдвигают требования, противоречащие основным интересам нашего государства, - как некое условие для снятия санкций, - противостояние между нами и США во всяком случае продлится, а также санкции враждебных сил все же сохранятся.

США уже не в состоянии взять нас силой, потому санкции и являются для них крайней мерой. Но поскольку экономические санкции сами по себе - недопустимый для нас вызов, нам нельзя сложа руки смотреть на процесс экономического удушения, на замедление нашего развития, в переговорах непременно надо идти навстречу и сорвать эти происки.

Как мы устранили многолетнюю одностороннюю ядерную угрозу США, ответив на хладнокровное жадное гнилостное дыхание империалистического хищника горячим весенним ветром укрепления социалистической самостоятельности и опоры на собственные силы, так нам и следует продолжать: смести вихрь экономических санкций со стороны враждебных сил.

Стратегический курс, который наша партия и правительство Республики выдвигают в строительстве социалистической экономики, - осуществление чучхезации, модернизации, информатизации и наукоемкости народного хозяйства.

Надо всемерно укреплять самостоятельность и дух чучхе в народном хозяйстве.

Надо энергично осуществить модернизацию и информатизацию народного хозяйства, чтобы полностью превратить экономику страны в экономику знаний.

Следует развивать местную экономику и активизировать внешнюю экономическую работу.

Необходимо проводить экономическое обустройство страны под единым расчетом и контролем, со стратегической оперативностью и под плановым командованием партии.

Основная движущая сила развития самостоятельной экономики – кадры, наука и техника.

Надо укреплять военно-политическую мощь Республики.

Правительство Республики должно всегда выдвигать на первый план идейно-политическую работу согласно существенным требованиям социалистического общества и превратить всех членов общества в истинных кимирсенистов-кимчениристов. И всё сильнее укреплять идейно-политическое единство и сплочённость нашего государства.

Правительство Республики должно усовершенствовать юридическую систему государства и укрепить роль закона в общественной жизни государства.

Самооборона страны – мощный меч-кладенец защиты суверенитета нашей Республики.

Наметившаяся на Корейском полуострове мирная атмосфера сегодня не является прочной, и не исчезли агрессивные намерения враждебных сил – идейно стоящих по-прежнему против нашей Республики.

Мы должны постоянно давать себе отчёт в железной логике, что только мощной военной силой обеспечивается мир, твёрдо придерживаться принципа самообороны и дальше укреплять оборонную мощь страны.

Надо развивать социалистическую культуру по нашему образцу.

Следует установить атмосферу отдачи приоритета образованию и ускорить образовательную революцию нашего образца, с тем, чтобы перегнать в этом направлении уровень развитых стран.

Правительство Республики должно приложить все силы к укреплению социалистического здравоохранения.

В отрасли культуры и искусства следует создать ещё много произведений, вполне отражающих требования эпохи и стремления народа, - в особенности, в отрасли кинематографии. Под путеводным факелом революции кино нового века должно играть передовую роль в открытии нового периода процветания в развитии социалистической культуры.

Спорт играет весьма важную роль в укреплении мощи государства и прославлении мудрости и достоинства нации.

Установление социалистического образа жизни и морально-нравственной атмосферы – серьёзная политическая задача для партии. В этом направлении неизбежно как на внутреннем, так и на международном уровне отразятся: как острая классовая борьба, так и борьба за защиту и прославление наших идей и нашего строя.

- Для успешного выполнения огромных революционных задач перед правительством Республики следует повышать функцию и роль органов народной власти, - сказал он.

Товарищ Ким Чен Ын остановился на том, что сегодня наша историческая борьба за объединение Родины – заветное чаяние нации, - входит в новую фразу.

В прошлом году мы трижды провели исторические межкорейские саммиты и переговоры, приняли межкорейские декларации, тем самым добились важнейшего поворота, - это имеющее огромное значение событие, повернувшее вспять опасную тенденцию в отношениях Севера и Юга, с каждым днём приближавшуюся к грани войны. Саммиты открыли пути для объединения Родины.

Сейчас вся нация горячо желает, чтобы мирная атмосфера на Корейском полуострове установилась надолго, и межкорейские отношения непрестанно улучшались путём последовательного выполнения исторической Пханмунчжомской декларации и Пхеньянской сентябрьской совместной декларации.

Однако южнокорейские консервативные силы своими нездоровыми словами и действиями отвечают на стремление нации и на единодушную надежду международного сообщества, и из кожи вон лезут, чтобы возвратить межкорейские отношения в состояние, бытовавшее до опубликования Пханмунчжомской декларации.

США откровенно принуждают южнокорейские власти к «регулированию темпа» воссоединения нации и всесторонне пытаются подчинить выполнение межкорейских соглашений своей политике санкционного давления на КНДР. В результате чего перед нами встаёт серьёзная дилемма: или смягчить напряженность на Корейском полуострове и упрочить атмосферу оздоровления межкорейских отношений, или с риском возобновления войны вернуться к прошлому, когда межкорейские отношения доходили чуть ли не до краха.

Ёще раз ясно подчеркиваю, идти с южнокорейскими властями рука об руку, превратить межкорейские отношения в продолжительные и прочные отношения примирения и сотрудничества, по единодушному желанию всей нации творить мирную и совместную новую историю процветания нации, - вот моя непоколебимая решимость.

Для того, чтобы справиться с созданным США трудным положением, укрепить с трудом созданную Севером и Югом хорошую атмосферу оздоровления межкорейских отношений с тем, чтобы она принесла плоды мира и объединения, следует положить конец преклонению перед «великой» империалистической державой, оскверняющему дух нашей самостоятельности, и политике опоры на внешние силы, нарушающей совместные интересы нации - и подчинить всю нашу совместную деятельность оздоровлению межкорейских отношений.

Думаю, что если южнокорейские власти поистине желают оздоровления межкорейских отношений, мира и объединения, то должны возвратиться к собственным намерениям поры Пханмучжомской встречи и Пхеньянской сентябрьской встречи, и блюсти свою ответственность перед нацией путём верного выполнения межокрейских деклараций.

Южнокорейские власти не должны заглядывать то вперёд, то назад, держа нос по ветру, и вести себя как бесцеремонный «арбитр» и «катализатор», торопясь с чрезмерно суетными вояжами, а должны достойно возвысить свой голос члена нации, и стать заинтересованной стороной, защищающей интересы нации. Для того чтобы и в дальнейшем оживлять межкорейские отношения, следует сорвать происки внутренних и внешних антиобъединительных сил и сил нарушения мира – такова наша постоянная позиция.

Нужно вовремя понять истину: никакого сдвига в межкорейских отношениях, никаких результатов для мира и процветания мы не можем ожидать, пока не оставим в покое безумные происки воинственных кругов Южной Кореи. Которые, лишь сменив вывеску, вместе с США опять форсируют даже совместные военные учения, которые задумывались для разрядки напряжённости, настойчиво цепляются за плохо прикрытые враждебные акции. Так никогда не поставим мы точку во враждебной политике США, создающих искусственные помехи для улучшения отношений, выдвигая односторонние и грабительские требования на первый план.

Вся нация Севера, Юга и за рубежом должна решительно пресекать и срывать происки США и консервативных сил Южной Кореи, противоречащих исторической тенденции к улучшению межкорейских отношений и мирному объединению, для защиты судьбы и будущего нации.

Если южнокорейские власти поистине намереваются идти по пути оздоровления межкорейских отношений, по пути мира и объединения, то должны сочувствовать нашей позиции и воле, шагать в ногу с нами, принять смелое решение – показать свою искренность на практике, а не на словах.

Также он сказал, что первые исторические саммит и переговоры глав КНДР и США, прошедшие в июне прошлого года в Сингапуре при усиленном внимании всего мира, были эпохальным моментом, вселившим надежду на воцарение мира на Корейском полуострове. Также корейско-американское совместное заявление от 12 июня было исторической декларацией, продемонстрировавшей на весь мир то, что обе страны – КНДР и США, которые длительно находились во враждебных отношениях, вписывают новую страницу в историю отношений. И они пользовались всесторонней поддержкой и одобрением международного сообщества.

КНДР инициативно приняла важнейшие и значительные меры, в том числе прекращение ядерных испытаний и испытательных запусков МБР, и тем сделала первый шаг для создания доверия – основного ключа к ликвидации враждебных отношений между КНДР и США. Также Республика приняла великодушные меры – по просьбе президента США положительно решила вопрос возврата останков американских воинов, и тем продемонстрировала волю искренне выполнять совместное заявление КНДР и США от 12 июня, которое является вехой в установлении новых корейско-американских отношений.

Однако второй саммит глав КНДР и США, проведенный в феврале в Ханое, возбуждает сильные сомнения, верны ли были эти наши шаги, последовавшие за стратегически смелым решения Республики? Этот саммит послужил поводом для роста нашей настороженности: поистине имеют ли США намерения улучшить корейско-американские отношения?

Мы на 2-м саммите глав КНДР и США выразили решимость установить обязательные необходимые этапы и пути для выполнения корейско-американского совместного заявления от 12 июня в соответствии с интересами обеих сторон Кореи и США и ожидали ответ США на это.

Но США пришли за стол переговоров, увлечённые неосуществимой головоломкой, и только: как бы лишить Республику ядерного оружия, упрочивая свою мировую ядерную гегемонию. То есть они были не готовы решать вопросы повестки, сидя визави с нами, и не было у них явных направлений и методики решения важнейших для нашей нации вопросов.

США с таким подходом могут хоть сто или тысячу раз повторно садиться за стол переговоров с нами, но не смогут нисколько продвинуть нас в решении общих проблем - не одной своей выгоде следуя.

Сейчас в США проводятся испытания, имитирующие перехват нашего МБР, и возобновляются военные учения у границ КНДР, о прекращении которых президент США лично меня заверял. Таким образом становятся явными враждебные действия США, идущие наперекор духу корейско-американского совместного заявления от 12 июня. Это сильно раздражает нас.

Как ветер гонит волны, так чем дальше проводится враждебная политика США в отношении Кореи, тем жёстче будут наши ответные действия.

Хотя на днях США опять размышляли о 3-м саммите глав КНДР и намекали на решение вопроса денуклеаризации путём диалога, но по-прежнему США поворачиваются спиной к отмене враждебной политики, что является основным путём установления новых корейско-американских отношений. Наоборот, ошибочно США рассчитывают, что максимальным нажимом можно нас покорить.

Конечно, и мы придаём большое значение решению основного для США вопроса через диалог и переговоры, но изначально мы не собирались и не будем вести диалог в американском стиле: в стиле одностороннего принуждения к реализации своих требований.

США с одной стороны предлагают решение вопроса разоружения через диалог, а с другой стороны с каждым днем поднимают в пропаганде чувство вражды к нам. Это глупые и опасные действия, ни чем не отличающееся от тушения огня маслом.

Чтобы выполнить совместное заявление КНДР и США от 12 июня в условиях неизбывного наличия чувства вражды между КНДР и США, обеим сторонам следует отбросить односторонние требования и найти конструктивный метод решения, соответствующий интересам сторон.

Для этого США должны отбросить прочь нынешние собственные бесцеремонные правила ведения переговоров.

Сейчас США говорят много слов об открытии 3-го саммита глав КНДР и США, но у нас нет радости и воли к повторению саммита глав, подобного саммиту глав КНДР и США в Ханое.

Однако, как неоднократно говорил президент Трамп, частные отношения между нами с Трампом не являются столь же враждебными, как отношения между двумя странами, и мы по-прежнему сохраняем прекрасные отношения, и если захочется, в любое время сможем друг с другом обмениваться письмами, осведомляясь о здоровье…

Если США, найдя новый подход в отношениях с нами, с верным пониманием дипломатического процесса предложат проведение 3-го саммита и переговоров глав КНДР и США, то мы готовы еще один раз согласиться на это.

Но здесь-то и приходит в голову мысль, что нет никакой необходимости привязываться к переговорам с США из-за необходимости отмены санкций.

И всё-таки я буду терпеливо ждать смелого решения США до конца нынешнего года, но наверняка теперь Трампу труднее будет воспользоваться хорошим случаем для общения, как в прошлом.

В будущем я буду без колебания подписывать соглашение, если в нём будет зафиксировано справедливое содержание, которое соответствует интересам КНДР и США, приемлемое обеим сторонам. Это всецело зависит от того, с какой позицией выйдут на переговоры США.

Несомненно, перспективы решения ключевых для нашей нации вопросов будут мрачны, если США будут подходить к переговорам как прежде.

Надеюсь, что США сделают мудрое заключение на сегодняшний ключевой момент, и желаю, чтобы не двинулась далее секундная стрелка роста конфронтации между КНДР и США, которую с трудом остановили.

Он подчеркнул, что правительство Республики будет укреплять и развивать узы дружбы и сотрудничества со всеми странами, уважающими суверенитет нашей страны и дружелюбно относящимися к нам, и идти рука об руку со всеми миролюбивыми силами для создания на Корейском полуострове системы перманентного, прочного мира.

Товарищ Ким Чен Ын подчеркнул, что все мы под высоко поднятым знаменем великого учения и практики кимирсенизма-кимчениризма должны продвигаться всеми силами вперёд - для блестящего осуществления великого дела строительства социалистической державы, сплотившись вокруг партии и правительства Республики.