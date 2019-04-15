А в Швейцарии несовпадение доходов и деклараций - ведёт в суд

Напоминающая голливудский детектив история произошла в Швейцарии, в полицейском департаменте Женевы. Но раскручиваться она неожиданно начала в 200 километрах от Женевы, в кантоне Вале на юго-западе страны.

Житель Женевы приехал в Вале, чтобы вложить свои деньги в местную недвижимость. Однако риелторов очень насторожил тот факт, что гражданин Швейцарии привез деньги с собой наличными - полмиллиона франков (чуть более 32 миллионов рублей). Такое количество пачек банкнот вызвало подозрение, и риелторы немедленно сообщили в налоговую службу Женевы.

Налоговые инспекторы подняли бумаги и выяснили, что 40-летний покупатель недвижимости все последнее время декларировал лишь 40 тыс. франков в год, и не понятно, откуда у него взялись эти средства. Гражданина задержали, заподозрив в неуплате налогов и сокрытии доходов. Его поместили под стражу и начали следствие. Как это водится, были проведены обыски, выемки документов и изъятие цифровых носителей. Вот на одном из найденных у задержанного смартфонов следователи и обнаружили в приложении WhatsApp переписку с полицейскими.

Как выяснилось, задержанный оказался сутенером со стажем, а представители женевской полиции, судебной полиции и сотрудники муниципалитета (всего около 20 человек) возмездно с ним "сотрудничали". В течение шести с лишним лет эти госслужащие помогали сутенеру вести его дела, получая взамен не только оплату деньгами, но и "натурой" работниц.

Найденные фото, видео и документы свидетельствовали, что подозреваемые госслужащие помогали сутенеру снимать квартиры для проституток. Другие за вознаграждение вербовали новых девушек. Иногда сутенер бесплатно предоставлял полицейским шампанское и проституток, а некоторые из этих пирушек снимал на видео для последующего шантажа.

Как пишет швейцарская "Наша Газета" со ссылкой на Le Matin, в настоящее время расследование ведется в крайне напряженной обстановке. Газета пишет о том, что прокурор Оливье Жорно взял расследование под личный контроль, ему напрямую докладывают о делах полицейских, попавших под следствие.

Расследование ведет Генеральная инспекция (IGS), так называемая "полиция над полицией", созданная в 2007 году.

О масштабности дела свидетельствует еще один факт: один из сотрудников IGS, пришедший в инспекцию три месяца назад, а ранее работавший в судебной полиции, ушел из IGS. И, как оказалось, он тоже был замешан в этом деле.

Напомним, несмотря на то, что проституция в Швейцарии разрешена законом, регулируется этот рынок очень жестко: у организаторов и самих проституток должны быть оформлены все необходимые документы и заполнены налоговые ведомости.

Заведения, где работает две и более проститутки, должны регистрироваться как массажные салоны. Проститутки обязаны не только регистрироваться в администрации и выплачивать налоги, но и регулярно проходить медицинский осмотр.

Федеральная службы статистики Швейцарии оценивает объем секс-индустрии в стране в 3 млрд долларов в год. В среднем, сотрудницы швейцарских борделей зарабатывают от 200 до 1000 франков в день (от 13 тыс. до 64 тысяч рублей в день), а их средний годовой доход, по приблизительным оценкам, составляет около 125 тысяч франков в год (8 млн рублей). Однако представительницы этой профессии вынуждены тратить большие суммы на аренду помещений.

От редакции: Что ж, прекрасный пример того, как сокрытие доходов - ведёт прямиком в суд. Осталось только внимательно проанализировать в Счётной палате декларации господ Путина, Медведева, Собянина и прочих неприкосновенных персон. Нет, боже упаси - какие там проститутки!.. Но явно же не восемь миллионов в год! Мы, конечно же, лохи позорные после прошлогодних "выборов" и нами можно подтираться после пенсионной реВОРмы, но считать-то пока не разучились - пример с Фондом президентских грантов единственный, в котором доходы Путина не сходятся с расходами, а ведь сколько ещё подобных нестыковок дебета с кредитом...

Но непробиваемая аура святости должности "президент" - ни для каких счётов, палат и калькуляторов прочих надзорных инстанций непреодолима. Сказал восемь лямов - значит, так. Нищий у нас президент - ну, почти. А точнее так - чтобы народец не волновать, со средним классом быть солидарным в доходах, "я ваша, я ваша, собака Полкаша"... А в Швейцарии, куда драпанула путинская министерша Скрынник - вот и так бывает. Европа - одно слово, "живут же люди, в библе.. библя..." ходят, в общем, в обе стороны по "вертикали", а вниз вплоть до тюрьмы... Потому что эта монополия на враньё начинает уже раздражать - ну, если можно трижды наврать про неповышение пенсионного возраста "при мне", то значит можно врать и в остальном, народец совсем не уважать. Впрочем, народ-лохторат пока терпит и любит.

Д.Ч.

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