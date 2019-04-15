После интервью Чубайса "охранка" возобновила расследование по уголовному делу Меламеда

Следственный комитет России (СКР) возобновил громкое расследование, связанное со средствами "Роснано", в отношении экс-главы компании Леонида Меламеда, которому инкриминируется растрата более 220 миллионов рублей под видом оказания компании консультационных услуг. Об этом сообщает "Коммерсант".

По версии следствия, Меламед в 2008 году организовал растрату средств госкорпорации, заключив договор об оказании консультационных услуг с ИФД "Алемар". Помогли ему в этом бывший финансовый директор "Роснано" Святослав Понуров и заместитель гендиректора "Роснано" Андрей Малышев. В результате компания, совладельцем которой был сам Меламед, в течение полугода получала средства от госкорпорации. Как считает следствие, увольняясь из "Роснано", Меламед обеспечил себе так называемый золотой парашют.

Всем троим фигурантам были предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 160 УК (растрата в крупном размере, совершенная организованной группой лиц). Меламед и Понуров были задержаны и отправлены под арест. Находящийся за границей Малышев объявлен в международный розыск и арестован заочно. Но в мае 2017 года фигуранты были освобождены в связи с истечением предельного срока содержания под стражей. Свою вину Меламед и Понуров не признали.

24 ноября 2017 года в суде в качестве свидетеля выступил председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс. Он назвал Меламеда одним из лучших специалистов в России и заявил, что тот не тратил, а сберегал деньги для корпорации. Кроме того, Чубайс рассказал, что идея привлечь к работе "Роснано" инвестконсультанта принадлежала ему, а не Меламеду, а условия тендера на позицию инвестиционного консультанта были полностью прозрачными, законными и честными.

Как пояснил представляющий интересы "Роснано" адвокат Александр Аснис, прокуратура пыталась обжаловать это решение, но безуспешно. В результате после года ожидания материалы наконец вернулись из Генпрокуратуры в СКР. "Мы получили официальное уведомление от следователя о возобновлении предварительного следствия", - сообщил Аснис.

Защита называет следствие "вялотекущим": в рамках возобновленного дела был допрошен Понуров, но самого Леонида Меламеда к следователю еще не вызывали. Интересно, что уже в статусе подследственного господин Меламед недавно приезжал в Басманный суд столицы, чтобы выступить поручителем экс-министра "Открытого правительства" Михаила Абызова, обвиняемого в организации преступного сообщества для хищения средств энергетических компаний.

Отметим, что Чубайс немало опечален тем, что прежних возможностей воровства и расширения оных - в Роснано уже нет, и пока что не предвидится.

Приватизация корпорации «Роснано» не планируется, заявил глава «Роснано» Анатолий Чубайс 14 апреля в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1». В ответ на вопрос, не планируется ли приватизация «Роснано», Чубайс ответил, что видимо, нет.

«Мы хорошо знаем, как профессионально устроена индустрия, в которой мы работаем. В ней государственных управляющих компаний практически нет. Мы прямо об этом сказали государству, которое в стратегию „Роснано“ заложило два сценария: с частной УК (управляющей компанией) и с государственной. Судя по всему, правительство склоняется к отрицательной позиции, будем работать и в этих условиях тоже», — посетовал Чубайс.

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