Пугачева пивала чай и на Лубянке

Алле Борисовне Пугачевой - 70.

А году в 78 - 79 прошлого века, когда ей было 30 или около того, столкнулся с ней неожиданно у лифта в пятом подъезде дома № 1 на Лубянке.

Было лето, жарко.

Одета Алла была незатейливо: в голубеньких джинсах и белой блузочке.

Выглядела при этом весьма привлекательно: худенькая, с копной рыжих волос и удивительными, какого-то василькового цвета, глазами.

Мне надо было выходить на 8-ом, а она, слегка взволнованная и, наверное, заинтригованная предстоящим свиданием, поехала на следующий этаж, будучи приглашенной на дружеское чаепитие с Филиппом Денисовичем Бобковым.

Звезда советской эстрады встречалась с многозвёздным советским генералом.

И было это 40, а то и с лишком, лет назад.

С юбилеем, Алла Борисовна!