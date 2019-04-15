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Московский листок

Пугачева пивала чай и на Лубянке

Опубликовано 15.04.2019 автором Кондауров Алексей в разделе комментариев 3

кгб пугачева юбилей
Пугачева пивала чай и на Лубянке

Алле Борисовне Пугачевой - 70.

А году в 78 - 79 прошлого века, когда ей было 30 или около того, столкнулся с ней неожиданно у лифта в пятом подъезде дома № 1 на Лубянке.

Было лето, жарко.

Одета Алла была незатейливо: в голубеньких джинсах и белой блузочке.

Выглядела при этом весьма привлекательно: худенькая, с копной рыжих волос и удивительными, какого-то василькового цвета, глазами.

Мне надо было выходить на 8-ом, а она, слегка взволнованная и, наверное, заинтригованная предстоящим свиданием, поехала на следующий этаж, будучи приглашенной на дружеское чаепитие с Филиппом Денисовичем Бобковым.

Звезда советской эстрады встречалась с многозвёздным советским генералом.

И было это 40, а то и с лишком, лет назад.

С юбилеем, Алла Борисовна!



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
Казарян Левон Георгиевич написал 15.04.2019 14:27
"Мне надо было выходить на 8-ом, а она, слегка взволнованная и, наверное, заинтригованная предстоящим свиданием, поехала на следующий этаж, будучи приглашенной на дружеское чаепитие с Филиппом Денисовичем Бобковым."
- - - - - - -
Ибо сказано: "Меня к себе зовут большие люди" (В.Высоцкий).
.
А что делал там уважаемый Алексей Кандауров и откуда он это знает?
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а вы то там чего огинались
Фурманов написал 15.04.2019 14:10
г-н Кондаурлов?Тоже урвать себе хотели жирный кусок за наш счет?Что касается Пугачевой-Певзнер-Будницкой то она,будучи идеальным гением-потребителем(все ее творчество-вопль Кисы Воробьянинова-дайте мне)отразила эпоху оголтелого эгоизма,охватившего массы и ставшего материальной силой советского общества.
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Большинство,если не все из них вербовались,как осведомители КГБ.
-Что это? написал 15.04.2019 13:50
Сейчас кто скрывает это?
А что с ними еще делать было?
Деятели ыскусства, блин.
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