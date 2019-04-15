Пугачева пивала чай и на Лубянке

Алле Борисовне Пугачевой - 70.
А году в 78 - 79 прошлого века, когда ей было 30 или около того, столкнулся с ней неожиданно у лифта в пятом подъезде дома № 1 на Лубянке.
Было лето, жарко.
Одета Алла была незатейливо: в голубеньких джинсах и белой блузочке.
Выглядела при этом весьма привлекательно: худенькая, с копной рыжих волос и удивительными, какого-то василькового цвета, глазами.
Мне надо было выходить на 8-ом, а она, слегка взволнованная и, наверное, заинтригованная предстоящим свиданием, поехала на следующий этаж, будучи приглашенной на дружеское чаепитие с Филиппом Денисовичем Бобковым.
Звезда советской эстрады встречалась с многозвёздным советским генералом.
И было это 40, а то и с лишком, лет назад.
С юбилеем, Алла Борисовна!
Казарян Левон Георгиевич написал 15.04.2019 14:27
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Ибо сказано: "Меня к себе зовут большие люди" (В.Высоцкий).
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А что делал там уважаемый Алексей Кандауров и откуда он это знает?
Фурманов написал 15.04.2019 14:10
-Что это? написал 15.04.2019 13:50
А что с ними еще делать было?
Деятели ыскусства, блин.