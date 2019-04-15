Путин поздравил Пугачёву, поздравил бы и Ельцин из загробья...

Второй и бессменный президент РФ отметил значимый вклад певицы в развитие отечественного музыкального искусства и участие в судьбе одарённых исполнителей.

«Талант и неординарные вокальные данные, яркий артистический темперамент и работоспособность подняли Вас на вершину эстрадного Олимпа, снискали поистине всенародную славу», — говорится в поздравительной телеграмме.

Алле Пугачёвой сегодня исполнилось 70 лет. Свой день рождения народная артистка СССР проведёт в семейном кругу, а 17 апреля сама сделает подарок поклонникам. Певица даст первый за девять лет сольный концерт, который состоится в Государственном Кремлёвском дворце.

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный смеётся:

- Собственно, поп-культура, попса - и должна быть меж собой солидарна. Одна попса, политическая, поздравляет другую, эстрадную - хотя давно уже нет ни эстрады, ни аудитории Пугачёвой. Остался только парадокс и имя - так сказать, отклонение в пространственно-временном континууме. Имя советское, суть - антисоветская. Ну, и ещё немалая собственность, когда-то пожалованная в угаре приватизации этому имени. Этой корпорации. Ничего не слыхали о "Театре Аллы Пугачёвой", дорогие мои москвичи? Так вот знайте: московские власти, то есть конкретно Лужков, некогда пожаловали этому странному предприятию здание кинотеатра "Форум" на Садовом кольце - мол, москвичам кино теперь вообще без надобности, а вот "высокому искусству" (в лице Пугачёвой) ещё сгодится. Ну, с тех пор и стоит эта развалина, памятник культуры в чудовищном состоянии, огорожен какими-то бетонными глыбищами, поскольку "имя" не знает, что с ним делать, никакого театра не выходит - не театр, а "семья", вот реальность этого мужланистого глашатая капитализма. Этого венца той самой элиты, которую ещё Колчак велел своим солдатам не трогать: дворники и артисты нужны любой власти. Да, мы теперь о главном - вот вы помните Пугачёву, Галкина и Киркорова на похоронах Ельцина, а точнее в очереди в ХХС с шикарными букетищами на прощании с даровавшим им капитализм и их широчайший "чёс" по стране и экс-соцлагерю? Зов совести, зов класса! Вы помните, как в 1996-м они, "семья", "Театр Аллы Пугачёвой" в рамках "Голосуй или приграешь" делали весёлые лица: мол, кому ж непонятно, за кого мы проголосуем - он же дал нам всё?! Я помню хорошо, и, полагаю, Ельцин с удовольствием сейчас навестил бы Пугачёву - такое же, как он исполинское ископаемое времён предательства СССР и воцарения на его месте пошлого балагана эстрадников, которые и были одними из первых приватизаторов, и славили дикую свою Постэпоху громче всех. Так что Путин и в вопросах кульутры (да простит меня подлинная культура) достойный преемник Ельцина - на похороны Жореса Алфёрова не заглянул даже, зато тут отметился. На их улице безусловно праздник, чей президент - того и поздравляет...

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