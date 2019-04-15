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Московский листок

Глупышку Караулову не выпустят по УДО, как воровку Васильеву

Опубликовано 15.04.2019 в разделе комментариев 2

фемида исламизм
Глупышку Караулову не выпустят по УДО, как воровку Васильеву

Администрация вологодской исправительной колонии N1 назвала нецелесообразным условно-досрочное освобождение (УДО) Варвары Карауловой, осужденной за попытку присоединиться к заперщенной в России группировке "Исламское государство" (запрещено в РФ). Об этом ТАСС сообщил ее адвокат Сергей Бадамшин. Ходатайство о досрочном освобождении будет рассмотрено 16 апреля Вологодским городским судом. 

Заявление об УДО Караулова подала в марте: по словам адвоката, она соблюдает нормы выработки на производстве в колонии, не конфликтует с сотрудниками ФСИН и другими заключенными, учится в двух вузах и имеет "отличную характеристику" от психолога. Однако в марте 2019 года и ноябре 2018-го Караулова получила взыскания за попытку прилечь на кровать днем и за расстегнутую пуговицу на рабочем месте. Как рассказала мать осужденной, желание прилечь на кровать было вызвано болезненным состоянием Карауловой. 

Адвокат напомнил о практике ФСИН, когда "заключенному, который в течение всего срока отбытия наказания соблюдает установленный порядок, намеренно выискиваются нарушения как раз под подходящий срок до УДО". Он также выразил надежду, что суд примет решение, руководствуясь требованиями закона и милосердием. 

Отец девушки Павел Караулов надеется на освобождение дочери, так как для этого, по его мнению, были выполнены все объективные условия. Он рассказал, что дочь настроена "по-боевому" и после выхода из тюрьмы намерена заниматься правозащитной деятельностью, так как за время заключения получила юридическое образование, передает РИА "Новости". 

В 2015 году, будучи студенткой второго курса философского факультета МГУ, Караулова втайне от родителей улетела в Стамбул, где была задержана вместе с группой россиян, предположительно пытавшихся попасть в Сирию. Девушку удалось вернуть 12 июня 2015 года рейсом из Стамбула, ее вербовщики позже были арестованы. Летом ее отпустили после допроса без предъявления обвинений. После этого она сменила имя и фамилию и стала Александрой Ивановой. 

Девушка была арестована 28 октября 2015 года. 10 ноября ей было предъявлено обвинение в попытке участия в ИГ. На допросе Караулова признала свою вину, но в феврале 2016 года ее адвокат сообщил, что обвиняемая отказывается от признательных показаний. В последнем слове на суде она признала, что, совершив побег в Сирию, допустила ошибку. В то же время девушка подчеркнула, что "никогда не хотела причинить зло или вред другим людям".

От редакции: Пуговичка у неё не была застёгнута, да-с, непорядочек, нельзя на волю тогда. А кто-то под домашним арестом в клипах снимается, тоже с расстёгнутыми пуговичками и пушистыми тапочками - но они элита, им можно, самый классово справедливый суд в мире этого вообще не замечает...

Отметим, что классовая Фемида в том же самом 2015 году, когда была арестована Караулова, проявила несколько иное отношение к гражданке РФ Васильевой, которая из "дела Рособоронсервиса". Она провела за решёткой в сумме всего 2,5 месяца из всех отпущенных ей и без того с неслыханным пониманием и сочувствием пяти лет. В мае села, в августе вышла. 

Судогодский суд во Владимирской области освободил условно-досрочно экс-чиновницу Минобороны Евгению Васильеву, осужденную к пяти годам колонии за хищение. Установленная судом сумма ущерба, который причинила государству непосредственно Васильева, составила почти 647 млн рублей. По приговору Пресненского суда в срок наказания Васильевой включили 2,5 года, которые она провела под домашним арестом. Кроме того, осужденная погасила нанесенный ею и другими фигурантами дела ущерб — более 216 млн рублей. 

Таким образом, она вышла на свободу на два года, два месяца и 28 дней раньше установленного приговором пятилетнего срока. Воровкам, охмурённым экс-министрами и менеджеребцами госкорпораций УДО - полагается за примерное поведение (за участие в клипе, например, под домашним арестом), а студенткам, охмурённым игиловцами - нет-с.

Потому что тут сырьевая империя и силовигархия в ней - правящий класс, любых инакомыслящих и посягающих на их Трубу - сажает надолго, а "своих" и вовсе не сажает.

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Всего комментариев к статье: 2
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Re: Смерть игиловцам
В лад написал 15.04.2019 17:09
Пукнешь против власти и тебя объявят террористом.
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Смерть игиловцам
С написал 15.04.2019 16:57
Смерть террористам
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