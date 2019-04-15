НАТО больше нам не сотрудник...

Сотрудничество России и НАТО по военной и гражданской линиям полностью прекращено. Об этом заявил «РИА Новости» замглавы МИД России Александр Грушко. «НАТО само отказалось от позитивной повестки дня в отношениях с Россией. Ее не существует. И пока нет признаков того, что в НАТО знают, как выходить из этого тупика», — сказал замминистра, который ранее работал постпредом России при альянсе.

«НАТО зашло слишком далеко в нагнетании конфронтации с Россией, и пока не видно, когда и где здравомыслие возьмет верх. Парадокс, но сегодняшние отношения Россия — НАТО как раз больше всего и напоминают «обычное» состояние дел, под которое создавалось НАТО — под холодную войну», — заявил Грушко.

По его словам, текущий кризис в отношениях России и НАТО является самым продолжительным в истории. Он отметил, что Москва сохранила контакты с отдельными странами альянса.

Но военный конфликт с Североатлантическим альянсом не предвидится, потому что это стало бы катастрофой для всего человечества, заверил Грушко.

- А вот я вспоминаю, - добавляет редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - далёкий 2004-й год, когда в Москве, в Инязе на Остоженке проходил какой-то совместный с НАТО форум, и никого, кроме активистов Союза коммунистической молодёжи не нашлось, чтобы выразить однозначно негативное отношение и к этому событию, и к милитаризму, и к НАТО вообще. При мебельном бизнесмене Сердюкове это было или ещё при филологе Иванове в министрах обороны? Мы встали пикетом в сквере перед Инязом, мимо проходили аполитичные студенты-мажоры, и только когда проехал от "Парка культуры" туристический белый автобус с натовцами, буквально на минутку наш пикет возымел смысл, Аня Новолодская в грозной красной майке с ручной надписью "Fuck off NATO!" сверкала своими карими очами и кидала им факи, менты очень надёжно охраняли нас от посягательств наших же на спокойствие иностранных господ, но автобус уехал в переулок высаживаться и мы мирно разошлись. Сколько лет понадобилось сырьевой империи Путина понять то, что мы понимали и высказывали тогда? 15 лет! Возраст совершеннолетнего дитяти практически...

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