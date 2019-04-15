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Московский листок

Укронацисты свергли бюст генерала Ватутина в Новых Боровичах

Опубликовано 15.04.2019 в разделе комментариев 2

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Укронацисты свергли бюст генерала Ватутина в Новых Боровичах

Бюст генерала Николая Ватутина, командовавшего во время Великой Отечественной войны Воронежским, Юго-Западным, 1-м Украинским фронтом и погибшего в результате нападения украинских националистов в 1944 году, был сброшен с постамента в селе Новые Боровичи Черниговской области. Акцию вандализма совершили националисты из украинской праворадикальной организации "Сокол", они же разместили информацию и фото об этом в Facebook.

Как поясняют боевики "Сокола", их действия согласуются с концепцией декоммунизации Украины. В частности, так называемый Институт национальной памяти Украины внес генерала Ватутина в список тех, кто причастен "к борьбе против независимости Украины". 

Это не первый случай осквернения памяти Ватутина на Украине. Весной - летом 2017 года в Киеве и Полтаве были облиты красной краской памятники генералу. В марте 2018 года кувалдами разбили монумент в Бердичеве, а в апреле того же года в Сумской области украли еще один памятник.

От редакции: Казалось бы, уж и не первый год декоммунизация на Украине бушует, а всё привыкнуть не можем. И отбрасывая даже "идеологические штампы", так и хочется спросить: парни, вы что, считаете, что под Гитлером у вас была бы независимая Украина? Ватутин помешал вашей независимости, отгоняя нацистские полчища от Киева и далее? Вообще-то это Ватутин освобождал вашу столицу, Киев, и это непосредственно ему вы обязаны вашими никчёмными жизнями - потому что бабушек и прабабушек ваших, уж извините за откровенность, оплодотворяли не фрицы, а ваши украинские и русские дедушки и прадедушки! И вы родились украинцами, а не рабами фатерлянда, не с клеймом унтерменша - если бы вообще родились. Скажите за это спасибо Ватутину, Жукову и Сталину.

Институту национальной памяти срочно требуется донор этой самой национальной памяти - в лице реальных участников Великой Отечественной или хотя бы их детей, которые вправят мозги этим недостойным потомкам советских героев, отстоявших республику, УССР, именно её независимость - уж куда было независимее в СССР, кто тут проводил индустриализацию, украинизацию, печатал книги на украинском языке в таких масштабах до Советов, а? Окститесь, беспамятные! А им бы всё молотками писать историю. Ну, вот под Одессой - уже настучали одному такому декоммунизатору за покушение на светлую память бойцов НКВД, однако в Черниговской области свои "потомки Гитлера" отыскались среди потомков тех, кто Гитлера оттуда выгнал. 

Д.Ч.

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Всего комментариев к статье: 2
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Д.Ч.
Дмитрий г.Запорожье..... написал 15.04.2019 17:32
Кацапорылая мразота может ставить памятники своим красножопым ублюдкам исключительно на территории своей кацапопомойки.Это ее (кацапорылой мразоты)личное дело,а все нормальные люди в мире помнят,где обучались и танкисты Гудериана и летчики Геринга.И совмеснтный парад в Бресте то же все помнят,так что для нормальных людей в мире нет разницы между красножопой кацапорылой мразотой и 3 Рейхрм,соответственно памятники героям красножопии кацапитеки могут ставить исключительно на территории собственной кацапопомойки.Вот примерно так.
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(без названия)
стоик2312 написал 15.04.2019 17:30
Когда будет трибунал над сионистами-палачами Дзержинским, Троцким, Кагановичем, Андроповым...?
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