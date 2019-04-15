Ставропольские бройлеры заклюют Елену Малышеву и Эрнста в суде

Компания «Ставропольский бройлер» подала исковое заявление в отношении редакции программы «Здоровье» Елены Малышевой и Первого канала. Сообщение о регистрации иска появилось в картотеке судебных дел Арбитражного суда.

Заявление зарегистрировано 11 апреля. Содержание иска пока не опубликовано. Его рассмотрением займется судья Ольга Никонова, возглавляющая коллегию по рассмотрению споров, связанных с охраной интеллектуальной собственности, а также споров, возникающих из гражданских и иных правоотношений.

Как отмечает РИА Новости, в 2017 году в передаче Малышевой рассказывалось о проверке «Роскачеством» цыплят-бройлеров популярных марок. Тогда в образцах бренда «Благояр» была найдена сальмонелла. «Благояр» принадлежит группе предприятий «Ресурс», которая, в свою очередь, входит в агрохолдинг «Ставропольский бройлер».

Ранее остеопат Дмитрий Мохов пожаловался на Малышеву генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту. В выпуске от 29 марта ведущая заявила, что такой медицинской специальности, как остеопатия, в России не существует.

Отметим, что эту весьма экстравагантную телеведущую давно пора засудить, но не бройлерам, а самим участникам массовки - заставить моральный вред компенсировать, например. А то сама Малышева гребёт собянинские и прочие гранты лопатой, а массовка - продолжает "играть королеву" за 500 рублей. Мало кто уже помнит, но в 2011-м году интернет был потрясен видеозаписью передачи "Жить здорово". Телеведущая Елена Малышева, рассказывая об обрезании, пригласила из зрительного зала женщину и заставила ее изображать пенис.

Москвичка по имени Елена дозвонилась в эфир радиостанции "Серебряный дождь" и рассказала ведущим, что она была всего лишь участником массовки. Для многих людей это становится хобби - ходить по телестудиям и изображать внимательных зрителей, аплодируя в нужных местах. Платят за это от 300 до 500 рублей - неплохой приработок для домохозяйки.

Елену ни о чем не предупреждали. Происходящее для нее было полной неожиданностью. Кстати, Малышева пообещала вернуть ей испорченную водолазку, но ничего подобного не случилось. Взамен Елене дали купон в какой-то магазин - мол, иди да покупай сама. А она даже не знает, куда с этим купоном идти.

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