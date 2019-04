Жириновский проиграл суд, в котором утверждал, что он чужд КГБ госдура кгб Останкинский районный суд Москвы отказал лидеру партии ЛДПР Владимиру Жириновскому в удовлетворении иска против бывшего главы московского бюро The Financial Times и главы китайского бюро этого издания Чарльза Кловера. Об этом РБК сообщил адвокат Кловера Ильнур Шарапов. "Сегодня суд огласил только резолютивную часть решения, мотивировка пока неизвестна. Тем не менее я полагаю, что суд прислушался к нашим доводам о том, что фраза "Жириновский агент КГБ и его выдворили из Турции за шпионаж" [фраза содержится в книге "Черный ветер, белый снег"] не порочит никоим образом самого Жириновского", - сказал Ильнур Шарапов. В свою очередь Жириновский заявил, что будет обжаловать решение суда. По словам политика, у него были основания подавать иск, так как Кловер включил в свою книгу ложные сведения. "Я никогда не был агентом КГБ, никогда меня не выдворяли из Турции за шпионаж. Где в архивах КГБ хоть одна строчка о моей связи с этой спецслужбой? Нигде нет", - говорится в предоставленном пресс-службой политика комментарии. Жириновский добавил, что бывший директор ФСБ Николай Ковалев давал справку о том, что политик не имеет отношения к КГБ. По словам Жириновского, суд также не стал ждать ответ из ФСБ о выдворении из Турции, не провел лингвистическую экспертизу и не вызвал свидетелей. Жириновский подал иск о защите репутации в феврале. Он полагает, что Кловер опорочил его честь, достоинство и деловую репутацию в книге "Черный ветер, белый снег. Новый рассвет национальной идеи", посвященной национализму и евразийству в России. Политик просил опубликовать опровержение и взыскать с журналиста 1 млн рублей компенсации морального вреда. Этот вред был якобы нанесен Жириновскому фразой, размещенной на 253-й странице книги. Там говорится, что "ходили упорные слухи, будто бы Жириновский был агентом КГБ, его действительно выдворили из Турции в 1970 году, обвинив в шпионаже". Также Жириновскому не понравились другие фразы из книги: "ЛДПР оказалась самым, пожалуй, успешным из совместных проектов компартии и КГБ…"; "ЛДПР была вознаграждена за решение сохранять во время мятежа нейтралитет…" Изначально иск был заявлен к издательству ООО "Издательский дом "Фантом пресс", а лишь потом в качестве третьего лица был привлечен и сам автор книги Чарльз Кловер. В отзыве на исковое заявление адвокаты указывали, что вышедший в свет в 2017 году исторический очерк англичанина Чарльза Кловера, многолетнего шефа московского бюро газеты The Financial Times вовсе не про Жириновского, а публицистический жанр произведения оставляет автору право на свободные нарративные описания атмосферы эпохи, о которой он повествует. От редакции: Ну, архивы КГБ это тоже не константа, их и подчистить можно, особенно имея тот доступ, что был у гражданина, который в 1996-м позировал для предвыборных плакатов как раз в том чине, о котором "лжёт" Кловер. Однако, то что ЛДПСС - проект КГБ знали даже школьники, особенно в нашей 91-й школе, где учился будущий наследник миллиардерской империи под брендом "ЛДПР". Просто ведь и в КГБ работали весьма разные полковники - кто-то с Пугачёвой приватно встречался, кто-то больше политикой интересовался. И вот из этих - нашлись те, что решили по приципу "не можешь победить - возглавь" создать проект с названием, вполне отвечающим зовам времени. Кстати, КГБ на этом направлении показала последовательное и полнейшее бессилие, так что тут нечего стесняться. КГБ тогда стала залогом провала СССР в капитализм, а путчем лишь ускорила оный. Не просто либеральная, а либерально-демократическая партия Советского Союза, первая альтернатива КПСС, сперва под руководством, ну а после августа 1991 (когда действительно один Жириновский вышел митинговать против ельцинойдных толп на Калининском, за что был бит - к чести его надо признать) в свободном плавании, при сохранении поддержки режима, создания его легитимности. Впрочем, похожую историю мы знаем - так же создавалась, а точне укреплялась Гитлером НСДАП: сперва он пришёл туда как агент немецкой полиции, но после вступил, укоренился и возглавил... Важно ведь как История пойдёт и кто у каких рычагов окажется. Но явно даже сами воспоминания о тех переломных годах, когда закладывались основы будущего придворного благополучия, - столь неприятны Жириновского, что "кюшать не могу". Д.Ч.



