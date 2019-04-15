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Московский листок

Собор Парижской Богоматери сгорел почти дотла

Опубликовано 15.04.2019 в разделе комментариев 2

пожары франция

В понедельник вечером в Париже загорелся собор Парижской Богоматери, передает ТАСС со ссылкой на France Presse. Крыша собора, шпиль и часы полностью обрушились. Огонь охватил новые части храма и приближается к его смотровой площадке. 

По предварительным данным пожарных, возгорание произошло примерно в 18:50 (19:50 по Москве) на верхних уровнях здания и может быть связано с идущими в нем в настоящее время ремонтными работами. Как свидетельствуют кадры, опубликованные очевидцами в Twitter, над собором поднимаются клубы дыма. На месте работают пожарные. Вокруг собора установлен периметр безопасности, дежурят спасательные службы.

Позже стало известно, что рухнул шпиль собора. Причина возгорания - скорее всего, ремонтные работы, строительные леса вот, как назло, не сгорели, виноваты ремонтники, а не "свечные леса Нотр-Дама", о которых писал ещё Джим Моррисон, будучи в Париже в последний раз... 

Член ЦК ОКП Дарья Митина комментирует:

- Нотр-Дам - это такой парижский рейхстаг, наверно. Сейчас всё на "жёлтых жилетов" свалят, вот увидите. Я вот прям как чувствовала, как знала - в этом году успела в Париж съездить два раза, и оба раза свою прогулку начинали с Нотр-Дама. В январе с Медвежонком провели там больше часа, изучили всю историю постройки собора, осмотрели все часовни, послушали литургию. В феврале, возвращаясь из Каракаса, пошли гулять с Ренатом Каримовым, председателем профсоюза трудящихся мигрантов, я хотела начать с Больших бульваров, но ноги сами принесли нас на Сите, и мы зависли в Нотр-Даме, как всегда, открыв рот и свесив челюсти до полу.

Надеюсь, восстановят кудесники-реставраторы..



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
dinatrekhperstov написал 15.04.2019 23:43
Все хотят красивое тело, но на это нужно время и усилия. Но недавно все изменилось и теперь что бы подкачаться, убрать пузо и бока и просто скинуть пару кг. не нужно сидеть на диетах и заниматься спортом. Я вот за 2 недели убрал пузо и подкачал пресс, а жена за неделю убрала бока и пару кг. и это все без химии и усилий и цена вопроса копеечная.Вот читайте как это сделать---- http://most.tk/nnblog
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уж не Димон Черный подпалил Собор
ведь написал 15.04.2019 23:28
Димон Черный считает себя кошерным атеистом.
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Собор Парижской Богоматери сгорел почти дотла
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