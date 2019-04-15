Собор Парижской Богоматери сгорел почти дотла

В понедельник вечером в Париже загорелся собор Парижской Богоматери, передает ТАСС со ссылкой на France Presse. Крыша собора, шпиль и часы полностью обрушились. Огонь охватил новые части храма и приближается к его смотровой площадке.

По предварительным данным пожарных, возгорание произошло примерно в 18:50 (19:50 по Москве) на верхних уровнях здания и может быть связано с идущими в нем в настоящее время ремонтными работами. Как свидетельствуют кадры, опубликованные очевидцами в Twitter, над собором поднимаются клубы дыма. На месте работают пожарные. Вокруг собора установлен периметр безопасности, дежурят спасательные службы.

Позже стало известно, что рухнул шпиль собора. Причина возгорания - скорее всего, ремонтные работы, строительные леса вот, как назло, не сгорели, виноваты ремонтники, а не "свечные леса Нотр-Дама", о которых писал ещё Джим Моррисон, будучи в Париже в последний раз...

Член ЦК ОКП Дарья Митина комментирует:

- Нотр-Дам - это такой парижский рейхстаг, наверно. Сейчас всё на "жёлтых жилетов" свалят, вот увидите. Я вот прям как чувствовала, как знала - в этом году успела в Париж съездить два раза, и оба раза свою прогулку начинали с Нотр-Дама. В январе с Медвежонком провели там больше часа, изучили всю историю постройки собора, осмотрели все часовни, послушали литургию. В феврале, возвращаясь из Каракаса, пошли гулять с Ренатом Каримовым, председателем профсоюза трудящихся мигрантов, я хотела начать с Больших бульваров, но ноги сами принесли нас на Сите, и мы зависли в Нотр-Даме, как всегда, открыв рот и свесив челюсти до полу.

Надеюсь, восстановят кудесники-реставраторы..