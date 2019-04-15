Крымский референдум 2014 года для Зеленского недействителен

В штабе кандидата в украинские президенты Владимира Зеленского заявили о непризнании крымского референдума и отметили неизбежность диалога с Россией, передает пресс-служба кандидата.

«Так называемый «референдум» не может считаться актом, свидетельствующим о свободном волеизъявлении жителей Крыма», — уточнили в заявлении штаба.

В команде шоумена также подчеркнули, что разговоров о размене Крыма «на мир в Донбассе» быть не должно: «Никакие договоренности по деэскалации в Донбассе не могут состояться за счет Крыма и украинских граждан, которые вынуждены были остаться в оккупированном Крыму».

При этом в штабе признают, что диалог с Москвой неизбежен. Там отметили, что разговор должен происходить при участии западных партнеров Украины и не на «оккупированных территориях» страны. Представители кандидата в президенты также заявили, что военное решение конфликта с Россией является неприемлемым.

Напомним, Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. За присоединение к РФ тогда высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя.

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