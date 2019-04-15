Декларация о доходах сенатора Арашукова едва ли не честнее, чем у кремлядей

Временно отстраненный от должности сенатор Рауф Арашуков, арестованный по обвинению в участии в преступном сообществе, успел вовремя направить в Совет Федерации декларацию о своих доходах. Об этом сообщила "Интерфаксу" его адвокат Анна Ставицкая.

"Изначально он обратился в Совет Федерации с просьбой прислать ему справку 2-НДФЛ для заполнения декларации, но когда его проигнорировали, он отправил из СИЗО информацию о доходах, составленную по памяти. Но точно отправил в установленный законом срок", - сказала она.

По словам Ставицкой, письмо было направлено через администрацию СИЗО "Лефортово". "Когда письмо отправило СИЗО, мы не знаем. Вполне может быть, что к моменту публикации сведений о доходах сенаторов это письмо еще не пришло в Совет Федерации, так как это процедура не быстрая", - пояснила адвокат.

10 апреля председатель комиссии верхней палаты по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе сенаторов, вице-спикер Юрий Воробьев заявил, что Совет Федерации в мае примет решение о возможном лишении Арашукова полномочий из-за не сданной в срок декларации. По его словам, жена Арашукова декларацию подала вовремя и указала только свои доходы и имущество, а сам сенатор не отчитался.

"По закону это очень строгая норма. Если член Совета Федерации или депутат Госдумы не сдал своевременно сведения о доходах - до 1 апреля, он лишается статуса. Но это решение может осуществляться только на пленарном заседании Совета Федерации. Наша комиссия должна подготовить это решение и доложить пленарному заседанию все обстоятельства дела", - сказал Воробьев, добавив, что направил письмо Арашукову с просьбой разъяснить, почему тот не представил декларацию в срок.

Сроки подготовки рекомендаций палате по этому вопросу зависят от того, как быстро специально созданная рабочая группа получит объяснения Арашукова и проведет анализ ситуации и всех документов. "Но я думаю, что это будет уже в мае", - сказал Воробьев. Совет Федерации, по его мнению, будет принимать решение также в мае. Вице-спикер пообещал "обязательно выслушать" все доводы Арашукова относительно декларации.

В 2017 году Арашуков задекларировал около 4,9 миллиона рублей доходов, его жена - 96 тысяч рублей, напоминает телеканал "Дождь". В собственности у сенатора значились три жилых дома площадью 890, 438 и 148 квадратных метров, участок площадью 4554 квадратных метров и доля в квартире площадью 115 квадратных метров.

Между тем оперативная съемка обыска у сенатора Рауфа Арашукова, опубликованная Telegram-каналом «Следак шепнул» 31 января, говорит о том, что жил сенатор явно не по средствам, почти как вышестоящие силовигархи. На кадрах — холодное оружие из драгоценных металлов, слитки золота, золотая стодолларовая купюра и крупные суммы денег. «И это лишь малая часть изъятого при обысках у сенатора Рауфа Арашукова и его многочисленных родственников», — говорится в сообщении.

Напомним, 30 января сенатор Рауф Арашуков был лишен неприкосновенности и задержан прямо в зале заседаний Совета Федерации. Это стало первым подобным случаем в истории верхней палаты российского парламента. В тот же день Арашукова был арестовали на два месяца по обвинению в участии в преступном сообществе (ч. 3 ст. 210 УК РФ), давлении на свидетеля (ч. 4 ст. 309) и убийстве (ч. 2 ст. 105). Сенатор не признал вину и назвал уголовное дело против него "политическим заказом".

Согласно фабуле дела, Арашуков может быть причастен к убийствам в 2010 году в Черкесске заместителя председателя общественного молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" Карачаево-Черкесской Республики Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова, а также к избиению свидетеля убийства Жукова.

Также Арашуков, по неофициальным данным, подозревается в организации убийств еще двух человек, совершенных в КЧР: бывшего руководителя СИЗО города Черкесска Хасана Джанаева и Али Афаунова - начальника службы безопасности помощника руководителя Администрации президента РФ Назира Хапсирокова.

Суд арестовал и отца сенатора Рауля Арашукова, который, как считает следствие, причастен к хищениям на протяжении нескольких лет природного газа у ПАО "Газпром" на сумму более 30 миллиардов рублей. Рауль Арашуков с 2002-го по 2011 год занимал должность гендиректора ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь", а до последнего времени был советником гендиректора ОАО "Газпром межрегионгаз". Он подозревается в создании преступного сообщества с использованием своего служебного положения и мошенничестве.

По неофициальным данным, Рауль Арашуков может быть причастен и к организации убийства в конце 90-х годов донецкого бизнесмена Бориса Хапсирокова, которому не захотели платить за поставку труб.

По делу также арестованы еще несколько человек, в том числе двоюродный брат сенатора Руслан Арашуков, являющийся гендиректором ООО "Газпром межрегионгаз Астрахань" и АО "Газпром газораспределение Астрахань"; первый заместитель директора АО "Газпром газораспределение Ставрополь" Николай Романов и директор филиала "Газпром межрегионгаз Ставрополь" в Минеральных Водах Гузер Хашукаев.

Другими арестованными фигурантами стали директор АО "Газпром газораспределение Ставрополь" Игорь Травинов и исполнительный директор АО "Ессентукигоргаз" (подразделение "Газпром газораспределение Ставрополь") Алан Кятов. Кроме того, в розыск объявлены министр культуры КЧР Уали Евгамуков и зять Рауля Арашукова Умар Калмыков, занимавший должность директора филиала "Газпром межрегионгаз Ставрополь" в Невинномысске.

Добавим, что Арашуковы заводили знакомства даже среди тех, кто теперь призван руководить следствием. Как сообщил ранее близкий к следствию источник RTVI, дружбу с Арашуковыми водил и сам председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

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