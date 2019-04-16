Дело Лады-Русь: на законов, ни понятий, ни крупицы здравого смысла

Не оскорбляйте уголовников сравнением

В некоторых случаях в своих статьях я вынужден давать определения, заведомо понимая, что многие читатели с этими определениями будут не согласны. Скажем, я называю существующий в Рашке режим фашизмом, а многие читатели, которые начинаю сравнивать режим Рашки с фашистскими режимами Германии и Италии, с этим определением не могут согласиться. Как можно считать нынешних фюреров Рашки фашистами, - говорят они, - если Гитлер и Муссолини были умными людьми, жестко наказывали воров и требовали строго исполнять законы? Как в этом случае нынешних карликов уважаемой Рашки с ними сравнивать?

Я это несовпадение понимаю, но дело не карликах, а в способе, которым карлики удерживают власть Рашке. Наша уважаемая Рашка фашистская именно поэтому. Но в данном случае речь пойдёт не обо всём режиме, а только о его правоохранителях.

Когда начинаешь исследовать правоохранительную систему Рашки, то тут и не знаешь, какое определение ей дать из-за полного разгула юридического слабоумия членов этой системы. Многие говорят, что нынешняя правоохранительная система «руководствуется не законами, а понятиями» - как уголовники.

То, что члены правоохранительной системы Рашки на законы Рашки плюют – это безусловно. Но сравнивать их с уголовниками – это незаслуженно оскорблять уголовников, поскольку уголовники действительно имеют аналог законов - понятия, - уважают их и стараются соблюдать эти свои законы. А правоохранительная система Рашки не соблюдает ни законов, ни каких-либо понятий, ни требований совести, ни требований логики.

Эта банда как из дурдома - в юридическом смысле от неё можно ожидать чего-угодно, но только не соблюдения законов или хотя бы каких-то понятий.

И вот, для очередного примера кретинизма правоохранительной системе Рашки возьму уголовное дело против организации, созданной Светланой Пеуновой в Самаре. Пеунова взяла себе партийный псевдоним «Лада-Русь», так, что я буду вам об этом напоминать.

Совпадение взглядов

К собственно Светлане у меня сложное отношение, которое и объяснить не просто.

Если вы вспомните, то я критикую «науку» за то, что она не ищет причины онкологии, не исследует истинные причины возникновения рака, а подменяет поиски и исследования борьбой с антидепрессантом – с курением. И я делал вывод, что причина рака безусловно кроется в нарушениях психики. Соответственно, я указывал на важность в этом деле работ врачей-психологов, особенно тех, кто изучает влияние психики на тело – на «сому», - врачей-психосоматиков. Так вот, Светлана Лада-Русь это выдающийся психосоматик, кандидат психологических наук, автор патентов в области медицины, автор собственного метода профилактики и собственной школы излечения социально-стрессовых расстройств, успешно излечившая тысячи пациентов.

Она настолько авторитетна в этой области медицины, что вокруг неё образовалось учреждение, медицинское по своему факту – по факту излечения больных. Называлось это учреждение «Академия развития Светланы Пеуновой» (АРСП). То есть Лада-Русь принимала на работу способных учеников, которые сначала учились, а затем уже сами консультировали больных, помогая им восстановить своё психическое здоровье и ВЫЛЕЧИТЬСЯ ОТ БОЛЕЗНЕЙ ТЕЛА.

И в этой деятельности я перед Ладой-Русь «снимаю шляпу».

Мало этого, я считаю, что человек - это не тело, и Лада-Русь так считает, - тут мы как бы союзники. Но дальше начинается резкое различие - я требую ПОНЯТЬ доводы того, что человек - это не тело, мало этого, требую ИЗУЧАТЬ, чем является человек, а она требует ЕЙ в этом ПОВЕРИТЬ. Тут мы резко расходимся, но, опять-таки, она врач, и она лечит людей. И если у неё получается лечить с помощью веры во что-то, что она внушает пациентам, то и слава богу. Даже если это смешная вера в планету Набиру и каких-то там рептилоидов.

Но, само собой, по смыслу того, что есть человек, учение Пеуновой - это сильно не моё.

Однако в основе преследования Пеуновой лежит не видение того, что есть человек. Даже если бы Пеунова ограничилась лечением больных, то, полагаю, что её всё равно начали бы преследовать, поскольку в основе влияния метода Пеуновой на излечение больных лежит требование ЖИТЬ ВО ИМЯ ОБЩИХ ИНТЕРЕСОВ. (Я о такой жизни писал и вслед за этой, дам ещё очередную статью на тему жизни во имя общих интересов).

Но этих проблем ей было мало, и врач Светлана Лада-Русь начала политическую борьбу за социальную справедливость - она создала партию «Воля», с 2003 года Пеунова активно занимается практической политикой, выдвигается на выборные должности, а в 2011 году многочисленные сторонники даже выдвинули её на должность президента России, но, само собой, в ЦИКе её не зарегистрировали.

Мало этого, Лада-Русь регулярно начала писать заявления Бастрыкину о возбуждении уголовного дела против Путина за государственную измену, приводя всё новые и новые доказательства измены Путина России.

Ну и, главное, в Самаре возникла потребность кормить борцунов с экстремизмом в местной правоохранительной камарилье.

Понятное дело, что всё это вместе не могло не привести к преследованию целителей, объединяющихся вокруг Пеуновой, и к преследованию её сторонников.

Что вменили

Начали, разумеется, с того, что запретили партию «Воля» за экстремизм.

Экстремизм это всего лишь крайние меры в политике, и сам по себе экстремизм ни в меньшей мере не запрещён Конституцией России. А понятие того экстремизма, который опасен для общества, было закреплено в «Шанхайской конвенции о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом», составленной на русском и китайском языках и подписанной В.В. Путиным в Шанхае 15 июня 2001 года. Эта Конвенция была ратифицирована Думой 20 декабря 2002 года, положения её обязательны в России, и именно эта Конвенция установила, что такое этот преследуемый экстремизм, указав, что обязательным признаком экстремизма является насилие (выделено мною):

«3) «экстремизм» - какое-либо деяние, направленное на насильственный захват власти или насильственное удержание власти, а также на насильственное изменение конституционного строя государства, а равно насильственное посягательство на общественную безопасность, в том числе организация в вышеуказанных целях незаконных вооруженных формирований или участие в них, и преследуемые в уголовном порядке в соответствии с национальным законодательством Сторон».

Эта конвенция имеет смысл в Китае, но не имеет ни малейшего смысла в Рашке, поскольку тут среди судей и правоохранителей уже давно нет никого, кто знал бы даже местные законы, а не то, что какие-то там конвенции. Ну и, соответственно, и туземные СМИ не собираются разбираться, что такое экстремизм. В результате, если что-то до сих пор и попадает в СМИ из дела партии «Воля», то это тупое сообщение о том, что партия признана экстремисткой организацией. Замечательно! Но в чём её экстремизм? Какое насилие и над кем она совершила?

Единственно, что вы сможете выудить в СМИ, это то, что в ноябре 2016 года партия «Воля» была запрещена Верховным Судом за распространение через свой сайт листовок «Не доверяем этой власти» и «Обращение к военнослужащим Российской армии». А где насилие в факте распространения чего угодно, да ещё и через свой сайт и при чём тут партия?

Ладно.

С запретом партии «Воля», у борцунов с экстремизмом в Самаре появилась долгожданная работа – они начали преследовать саму Светлану Пеунову, – вооружённые до зубов менты, ломая двери и всё на пути, вламывались в её дом и офисы, проводили обыски, таскали этого врача на допросы. В конце концов Лада-Русь скрылась от циничного преследования.

Но правоохранителям жрать-то надо! А для этого надо отчитываться.

И вместо пока недоступной им Пеуновой, борцуны с экстремизмом в Самаре начали преследовать товарищей Лады-Русь.

Первое уголовное

Одним из первых уголовных дел против товарищей Лады-Русь, 27 марта этого года, в Нефтегорском районном суде Самарской области закончилось слушание три года длящегося дела директора «Академии развития Светланы Пеуновой» (далее АРСП) Марины Герасимовой, которая обвинялась по части 3 «а» статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», частью 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», частью 3 статьи 239 УК РФ «Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан».

Вы спросите – в где же в этих статьях экстремизм?

Так ото ж!

Ну, не смог центр «Э» экстремизм придумать, в результате, что придумали, то и придумали! Хотя эту бедную Герасимову в суде обвиняли аж 4 штуки прокуроров.

Приговор по делу Герасимовой занимает 115 листов, если считать по количеству знаков, то это не менее, чем 12 печатных листов, – по объёму это как книга нормального формата не менее, чем в 200 страниц. Пересказать приговор невозможно. Правда, собственно фальсификация этого дела мне в данном случае и не интересна, но всё же хотя бы в двух словах необходимо сообщить, о чём речь.

В центре всего дела следующий эпизод. Работающая по трудовому договору в АРСП сотрудница Пеуновой (консультант), то есть та, кто, как и сама Пеунова, даёт советы страждущим, некая Грахова (кстати, бывший пациент Пеуновой, которой та успешно помогла вылечиться) в начале 2015 года заняла у подсудимой Герасимовой 900 тысяч рублей, обещая отдать с первой же премии мужа, работника Газпрома. Заняла под честное слово, как у подруги.

«Свидетель Рихтер В.Г. показала, что присутствовала при передаче Герасимовой денег в сумме 900 тысяч Граховой в январе 2015 года на Гагарина, 53 в Самаре. Грахова их пересчитала, приходила Бояринцева. Из разговора с Граховой известно, что деньги нужны им с мужем для погашения кредита и переезда в Самару. В апреле 2015 года присутствовала, как Грахова в резкой форме сказала, что вернёт их. Потом Герасимова попала в больницу. Летом узнала, что Граховой муж подарил машину, а их дочь отдыхала на Мальорке…».

Свидетель Аввакумова Т.С. дополняет: «…С Граховой знакома с 2004 года. Она с виду тихая, но фактически жесткая, умеет манипулировать людьми, особенно мужчинами. Охотно принимала ухаживания… В декабре 2015 года была в кафе с Граховой и ее мужем. Они шутили, были нарядные. Грахова завела разговор об академии, ей нужны были свидетели о том, что Пеунова отняла у неё машину, а она написала доверенность на Герасимову. Обливала грязью Пеунову, гворила, что долг Герасимовой отдавать не будет».

Итак, время шло, муж премии получал, но Грахова свой долг не отдавала, и не собиралась, а в ноябре вообще решила уволиться из академии. Узнав об этом, Герасимова потребовала от Граховой вернуть деньги, И Грахова в счёт погашения долга передала Герасимовой автомобиль, оформив передачу нотариально.

А как в таком случае поступить иначе?

Но дальше, или по наущению центра «Э», или без него, но Грахова делает хитрый ход - Грахова обращается в полицию и заявляет, что автомобиль у нее якобы отнят под угрозой физического насилия. Нет, её не никто собирался бить палкой по голове, по словам «потерпевшей» Граховой, Пеунова пригрозила, что проклянёт Грахову. Не смейтесь, Грахова показала в суде, что «очень боялась, что если выйдет из организации, над ней не будет луча света Лады-Русь, она и её семья погибнут». Во как! Луч света от Пеуновой как орудие преступления!

Вам надо это оценить, чтобы понимать, о каком насилии ведут речь «юрысты» обвинения и судья.

Возмущённая Герасимова в ответ подаёт заявление в возбуждении против Граховой уголовного дела о мошенничестве, но заявление Герасимовой, понятное дело, в СК вообще не рассматривают, а возбуждают дело против самой Герасимовой по указанным выше статьям УК РФ и арестовывают Герасимову.

Это центровой эпизод.

Но Грахова не единственная «потерпевшая», в суде сидели ещё четверо – Андреева, Соловьёва, Чекалина и Пшеничникова. И все пятеро «потерпевших» – это преподаватели (консультанты) академии Пеуновой, работавшие в академии по трудовому договору и получавшие деньги за фактически лечение страждущих по методике Пеуновой. Это важно! Это не какие-то обманутые Пеуновой пациенты – это сами врачи. Или сами попы веры Пеуновой – считайте, как хотите.

Дело в том, что приговор по делу Герасимовой начинается показаниями «потерпевших», которые всячески убеждали суд, что академия Пеуновой это не лечебное учреждение, а церковь, в которую они ходили только славить Пеунову и считать её богом. И, само собой, «потерпевшие» скромно умалчивали о том, что они ходили в АРСП не на молитвы, а на работу, – они в АРСП зарабатывали деньги на лечении пациентов по методу Пеуновой.

Если же смотреть на дело житейски, то, конечно, возникнет вопрос, почему эти пять женщин вызверились на Пеунову? На человека, благодаря которому они не только выздоровели в своё время, но и сытно кормились? Не буду сильно отвлекаться на это, но обратите внимание, ведь это бабский коллектив. А я в своё время лет пять руководил коллективом, в котором из 150 человек было 130 женщин, и знаю, что это за подарок. Так вот, в таком женском коллективе конфликт может разгореться от причины, которая мужчине и в голову не придёт, скажем, из-за того, что коллега по своему графику приходит и уходит с работы на два часа раньше.

А в АРСП были не просто бабские заскоки. Мы же должны понимать, что тут был и центр «Э», следовательно, мы должны иметь в виду и вероятное наличие разговоров о том, что «Герасимова сядет первой, а за нею остальные». И что «лучше быть потерпевшей, чем подсудимой».

Вот такие были обвинители Пеуновой и Герасимовой.

Но в суде говорили не только «потерпевшие», к примеру, только в тексте приговора 41 лист показаний свидетелей. Не гарантирую, что подсчитал правильно, но свидетелей 110 человек, из которых всего несколько человек можно так-сяк считать свидетелями обвинения, да и то, не по делу, а по продаже автомашины и тому подобным «техническим» вопросам.

Остальные – это свидетели защиты.

Пеунова реально лечила

Дам хотя бы по паре слов из показаний хотя бы первого десятка этих свидетелей:

«Свидетель Мочалова Н.А. Андреева хороший специалист, жёсткая по характеру. Была у неё на лекции в 2014 году, та рассказывала, что благодаря Пеуновой у неё выздоровел ребёнок…».

«Свидетель Габидуллина Е.З. показала, что с 2006 по 2015 года посещала АПСП. После обучения по методу Пеуновой сняли нивалидность по онкологическому заболеванию и выздоровела… Пшеничникова некомпетентный специалист, говорила, что вышла замуж и родила ребёнка благодаря методу…».

«Свидетель Тихонова С.А. показала, что с 2005 по 2015 года посещала АРСП обучалась по методу Пеуновой, который помог выздороветь…».

«Свидетель Глухова Ю.В. показала, что знает Герасимову с 2011 года… Весной 2015 года узнала от неё, что она дала Граховой в долг деньги без расписки, та обещала их вернуть с квартальной премии мужа… Пшеничникова позитивная, весёлая, говорила, что на особом счету у Пеуновой и та её уважает…».

«Свидетель Бурцева С.Д. показала, что о методе Пеуновой узнала из её книг, прошёл гайморит…».

«Свидетель Краснова (Кучумова) А.В. показала, что была слушателем АРСП с 2013 года, потом стала сторонником партии «Воля». Прошла базовый курс, наладились отношения в семье, улучшилось здоровье и материальное положение, появились новые друзья…».

«Свидетель Мунасова И.М. показала, что посещала занятия АРСП с с 2007 по 2013 год, изучала метод Пеуновой, прошли многие болезни, улучшилось качество жизни…».

«Свидетель Марченко Н.А. показала, что посещала АРСП с 2006 по 2014 год, там оказывались психологические услуги по методу Пеуновой, суть которого изменение характера, что приводит к излечению от болезней…».

«Свидетель Лобкарева (Бормотова) О.А. показала… Деятельность АРСП основывалась на методе Пеуновой об изменении характера человека и придерживания общечеловеческих ценностей. Многие вылечились, используя этот метод…».

«Свидетель Иванова И.Б. показала, что посещала АРСП, прошла базовый курс в Самаре в 2014 году… После изучения метода улучшилось состояние здоровья сына и личные отношения…».

И практически все свидетели показали то, что и, скажем, свидетель Аргунова В.Н.: «…с 2010 по 2014 посещала АРСП… В АРСП имелись правила оказания услуг. О Пеуновой на занятиях никто не говорил, ее никак не возвышали и не обожествляли. Никаких обрядов, ритуалов не было…».

Да и то, ну как бы Пеунова собрала такую лечебную организацию и столько сторонников, если бы она сама и её методы людей не лечили?

Итак, это то, что показали суду свидетели.

Суд Рашки не подвёл

А суд установил:

«Тем самым можно сделать вывод о фактическом наличии организации, являющейся религиозной группой, не афиширующей себя таковой, с общим мировоззрением религиозной направленности, негативным отношением к неразделяющим учение лицам, где прививается идея о том, что человек не нуждается в медицинской помощи и должен практиковать метод безмедикаментозного лечения. Психологическим исследованием установлено, что деятельность и идеология учения Лада-Русь (Пеуновой) С.М. и АНО «Академия развития Светланы Пеуновой» относится к деструктивным культам и соответствует их признакам. Учитывая, эти обстоятельства и что все потерпевшие являлись работниками АНО «АРСП», суд приходит к выводу о наличии оснований для отнесения указанных признаков к этой организации».

Как вам нравится религиозный культ «отказа от медикаментозного лечения»? Это круче туземцев Меланезии, уверовавших в культ карго и начавших поклонение самолётам!

Если бы суд установил веру в какого-нибудь бога Тимошку, или веру в дьявола, или веру в перевоплощение или веру в карму, - то это ещё на какой-то религиозный культ было бы похоже. Но обнаружить религиозный культ «отказа от медикаментозного лечения» – на это только суд Рашки способен. И мы понимаем, что умственное развитие того, кто на этом процессе обозначал судью, таково, что этот «судья» не понимал ни значение понятия «культ», ни «религиозный», ни «секта».

Поэтому как-то и не удивляет, что в выводе «судья» плюнул на всех свидетелей и ни словом не упомянул о том, что академия Пеуновой реально лечила людей! Ну и из этого судебного вывода вам должно быть понятно, почему Герасимову и Пеунову обвиняли по статье 239 УК РФ «Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан». Создали, гады, деструктивный культ!

Но тут же возникает вопрос - ну культ, но при чём тут статья 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»?

А дело в том, что все пятеро «потерпевших» повредились своим психическим здоровьем из-за того, что преподавали методику Пеуновой. Им центр «Э» нашёл соответствующих экспертов-психологов, «потерпевшие» к этим психологам сходили и заявили, что они психически расстроены от преподавания методы Пеуновой. И эти эксперты воскликнули: «Вон оно как!!», - и сделали заключение, что у потерпевших тяжело повреждена психика, следовательно, «потерпевшим» нанесён тяжкий вред здоровью. Соответственно, суд сделал вывод, что раз Пеунова с Герасимовой руководили организацией, в которой «потерпевшие» добровольно нанесли сами себе тяжкий вред здоровью, то значит, Пеунова и Герасимова виновны в этом вреде.

Вопрос о том, почему у иных консультантов АРСП и тысяч пациентов психическое здоровье не повредилось – перед судом не встал. Мало этого. Обследование «потерпевших» иными экспертами привели этих иных экспертов к выводу, что заключения, о нанесении психического вреда здоровью «потерпевших», фальсифицированы, поскольку в этих заключениях «описана симптоматика здорового человека и нет данных о нарушении в прошлом» или «описаны признаки полностью здорового человека». А также суду указывалось принципиальное положение психиатрии на то, что именно вызывает психические расстройства: «С точки зрения СМЭ мировоззрение не может быть отнесено к травмирующим факторам, это на уровне философии».

Что касается Граховой, то даже в приговоре судья вынужден был цитировать: «По заключению КСНППЭ № 49 от 6.05.2016 года в отношении Граховой Е.К. в описательной части отсутствуют сомато-вегетативные признаки, характерные для ПТСР, выводы противоречат этому. Не использовались методы, исключающие симуляцию или аггравацию. Описание неврологической симптоматики соответствует норме. По заключению КСППиСМЭ № С/115-Ж-С/45-П от 19.10.2016 года в отношении Граховой Е.К. дается характеристика стрессоустойчивой психики».

ПТСР – это посттравматическое стрессовое расстройство, вот Грахова и уверяла суд, что у неё ПТСР, а оказалось, что она вообще стрессоустойчива. (Нет, ну то, что Грахова - это та ещё баба, - как вы выше видели, и свидетели показали).

И, тем не менее, судья делает заключение по этому делу: «Квалифицирующий признак в виде причинения психического вреда человеку от деятельности АНО «АРСП» нашел подтверждение. Заключениями КСППЭ установлено наличие у потерпевших психических расстройств, возникновение которых находится в причинной связи с их участием и работой в АРСП, которые согласно заключениям ККСМЭ относятся к тяжкому вреду здоровья».

Ну и, наконец, при чём тут шантаж, спросите вы, при чём тут статья 159 УК РФ? Ну, а как же, ведь требуя возврата долга, Пеунова грозила Граховой, грубо говоря, карами небесными, типа Грахова за такие поступки в рай не попадёт! Как видите, Пеунова, преступница, угрожала, что если Грахова не вернёт долг, то Пеунова лишит Грахову собственного луча счастья! А это шантаж! Ну и этой угрозой Пеунова с Герасимовой нанесли Граховой посттравматическое стрессовое расстройство. А то!

Ну как тут было субъекту, устроившемуся судьёй, не признать Герасимову виновной по всем трём статьям УК РФ? Правда, с некоторыми изменениями.

Ну да чёрт с ним, мы этих судов, вернее, их отсутствия, в Рашке насмотрелись. Я хочу вернуться к тому, с чего начал статью, – с того, что нынешние «юрысты» уже вообще ничего не соображают ни в законах, ни в понятиях.

Учреждение, которое реально излечивает пациентов, включая такие болезни, как рак, эти «юрысты» объявили деструктивной сектой. Это как понять? У нас что – с медициной всё в порядке? Остальная медицина у нас не деструктивные секты, в которых заставляют пациентов верить в способность врачей их излечить?

Вот читаю: «В Иглинской центральной районной больнице Башкирии патологоанатомы опровергли диагноз каждого умершего пациента в течение всего 2018 года. То есть, всех умерших там больных лечили не от того, от чего они скончались… При этом непрофессионализм врачей был выявлен не только в провинциальных больницах, но и, например, в клинической больнице Демского района Уфы, где неверными оказались 25,5% диагнозов, и в уфимской больнице № 12, где ошибки были выявлены в 40% случаев».

В Иглинске это лечебное заведение или деструктивная секта?

Нанесение Пеуновой и Герасимовой вреда здоровью «потерпевшим» стрессовым характером их собственной работы – это вообще бред, который невозможно оценить. Ведь сразу же возникает вопрос, а этим «потерпевшим» уволиться нельзя было с этой работы? А как тогда быть с теми, кто не может уволиться? Как быть с жертвами суда, прокуроров и следователей, которым судьи и твари в мундирах наносят тяжелейшие психические раны своими деяниями? Разве, к примеру, есть сомнения, что эти «юрысты» нанесли «тяжкий вред здоровью» Герасимовой?

Нет, мы и так понимаем, что это преступники, но ведь по их методе на суде Герасимовой получается, что самим этим преступникам (судье, прокурору и следователю с центром «Э»), к преступлению против правосудия нужно ещё добавить и статью 111 УК РФ – за нанесение тяжкого вреда здоровью подсудимой Герасимовой.

Возвращать долг требует закон, а угрозы за неисполнение закона суд в Нефтеюганске стал считает шантажом?? А как это понять? Дума, принявшая Уголовный Кодекс, шантажистка? Ведь УК угрожает наказанием за неисполнение закона! И правоохранители, как бы требующие исполнения законов, тоже шантажисты?

И потом – тут ведь прямая аналогия академии Пеуновой с медицинским учреждением, скажем, с поликлиникой. Пеунова главврач, а «потрепевшие» простые врачи. Получается, что врачи могут обвинить главврача в том, что, работая в его поликлинике врачами, они от своей врачебной деятельности получили психическую травму, нанёсшую непоправимый вред их здоровью? Вред от своей добровольной врачебной деятельности… но по вине главврача??

Ну хорошо, будем считать академию Пеуновой деструктивной сектой, но тогда она аналог православной церкви. И что получается – попы могут подать заявление в Следственный комитет на патриарха за то, что, работая попами и взимая с прихожан деньги, они получили по вине патриарха психические травму, нанёсшую непоправимый вред их здоровью?

Почему я и пишу, что эти «юрысты» уже ничем не руководствуются – ни законами, ни понятиями, ни хотя бы какими-то крупицами логики. Способны только на словесный понос изготовленных ими и никем не читаемых документов в «доказательство» вины представленных им на расправу жертв.

Всё это к вопросу, какие дебилы мастерят уголовные дела, и какие дебилы осуждают граждан России.

А причина всё в том же: откуда в судах и правоохранительных органах взяться умным людям, если любой идиотизм этих «юрыстов» остаётся безнаказан?

От редакции: Необходимое уточнение - Светлана Пеунова не врач, она психолог. Она закончила педагогический вуз, защитила диссертацию по психологии в педагогическом вузе. Это существенно, поскольку права врачевания эта специализация не дает.

Это не значит, что психолог не может лечить и даже вылечивать - иной раз и малограмотная деревенская бабушка может вам помочь, заговорить зуб или напоить отваром трав, от которого вам полегчает. Что же говорить о человеке с высшим образованием и даже научной степенью! Но к медицине это лечение отношения не имеет.

Можно ли лечить отдельные расстройства при помощи воздействия на психику? Можно. Но нельзя лечить таким образом все болезни. Скажем, можно пойти к психологу или какому-нибудь народному целителю со своим триппером, но я бы рекомендовал обратиться к кожвенерологу и исцелиться при помощи одного укола в задницу. Та же история с переломами - можно, конечно, заговаривать, но лучше наложить шину в травмпункте. И грыжу некоторые бабушки заговаривают, но опять-таки лучше к хирургу...

Хотя и говорят, что все болезни от нервов, один сифилис от удовольствия.

Ну а дальше - продолжение. Если человек удачно пользует больных с нервными расстройствами, и даже заболеваниями, которые, являясь тоже нервными расстройствами, маскируются под соматику, возомнит себя богом, излечивающим всё вообще, включая сюда и социальные болезни общества - ему бы самому к психиатру хорошему. Но, к сожалеию, подобное встречается, и довольно часто.

Подобное расстройство описано еще у Платона, но с тех пор мало, что изменилось.

Это нисколько не умаляет идиотизма российской правоохранительной системы, способной на беззаконие даже тогда, когда правовая сторона вопроса вполне очевидна.

И еще раз вспомним добрым словом карательную психиатрию советского периода, позволявшую обходиться для определенной категории граждан без длительных сроков заключения. Но сейчас и психиатрам доверить ничего нельзя, так же как следователям, прокурорам и судьям. То у них "богохульство" вменяется в состав преступления, как в деле Пусси Райот, то атеизм. То напишут в карте "практически здоров", а он возьмет, да и зарежет кого...

Такая система - это никакой не фашизм, который отличала хоть и бесчеловечная, но рациональность. Для нынешней системы подходило бы название "мудизм", хотя не уверен, что оно цензурное.

А.Б.