А больше нет Собора Парижской Богоматери

Даже и не верится. Причем без войны, без бомбежек и даже без каких-нибудь завалящих террористов. Сам сгорел!

То есть, наверно, не совсем сам, а по причине глупости и раздолбайства. Не оказалось ни пожарной сигнализации, ни системы автоматического пожаротушения, ни подъездных путей для пожарной техники, ни пожарных вертолетов с самолетами... На месте мэра города Париж следовало бы пойти и удавиться возле собора на том, что осталось...

Да и президенту Макрону стоило бы подумать об отставке. Просто от стыда. Взял бы и сказал честно: "Мне, Макрону, стало стыдно и я ухожу!"

Но хрен там, никто не удавится и в отставку не уйдет. Соврет чего-нибудь, слезу пустит. А вечером будет гладить потной ладошкой пожилую супругу по морщинистой попе и думать о собственном величии.

Войдет в историю. Рачком, но вползет, как президент, при котором тысячелетний Нотр Дам де Пари сгорел.

А.Б.