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Московский листок

А больше нет Собора Парижской Богоматери

Опубликовано 16.04.2019 в разделе комментариев 2

пожар париж собор
А больше нет Собора Парижской Богоматери

Даже и не верится. Причем без войны, без бомбежек и даже без каких-нибудь завалящих террористов. Сам сгорел!

То есть, наверно, не совсем сам, а по причине глупости и раздолбайства. Не оказалось ни пожарной сигнализации, ни системы автоматического пожаротушения, ни подъездных путей для пожарной техники, ни пожарных вертолетов с самолетами... На месте мэра города Париж следовало бы пойти и удавиться возле собора на том, что осталось...

Да и президенту Макрону стоило бы подумать об отставке. Просто от стыда. Взял бы и сказал честно: "Мне, Макрону, стало стыдно и я ухожу!"

Но хрен там, никто не удавится и в отставку не уйдет. Соврет чего-нибудь, слезу пустит. А вечером будет гладить потной ладошкой пожилую супругу по морщинистой попе и думать о собственном величии.

Войдет в историю. Рачком, но вползет, как президент, при котором тысячелетний Нотр Дам де Пари сгорел.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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Медленно ракеты улетают вдаль! Их обратно ты уже не жди!
!!!KAKTAKJA BOGTOTTAKI!!!&- написал 16.04.2019 02:07
"Сам сгорел!
То есть, наверно, не совсем сам, а по причине глупости и раздолбайства."
- То таки Я думаю сам макарон его и подпалил! Таки - чтобы обстановку в стране таки разнообразить - то таки да...! Таки да и место расчистил - таки можно будет новым жиделям жабоедского "государства" построить там мечеть - то таки да...
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сракатела
серунов написал 16.04.2019 01:53
сракатяшная
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