Уровень одобрения Сталина побил исторический рекорд

Уровень одобрения Иосифа Сталина среди россиян достиг исторического максимума за все годы исследований на эту тему. Его роль в истории положительно оценивают 70% наших сограждан, сообщает РБК со ссылкой на данные мартовского опроса "Левада-центра".

О своем уважении советскому вождю заявил 41% опрошенных, о симпатии - 6%, о восхищении -4%. Неприязнь и раздражение личность Иосифа Джугашвили вызывает у 6% россиян, страх — 3%, а отвращение и ненависть — 3%. Еще 26% относятся к этой исторической фигуре безразлично,7% затруднились с ответом.

Почти половина опрошенных (46%) готова оправдать репрессии сталинской эпохи "великими целями и результатами, которые были достигнуты в кратчайший срок".

По словам социолога Левада-центра Карины Пипия, уровень позитивного отношения к Сталину выше, чем к Брежневу, Горбачеву, Ельцину и другим. Положительное отношение к советскому лидеру и его роли в истории страны закрепилось на уровне новой социальной нормы, полагает она. «Если ранее население избегало выражать конкретные оценки или затруднялось ответить, то сейчас все чаще высказываются или поддерживаются положительные суждения о вожде», — отмечает социолог.