Уровень одобрения Сталина побил исторический рекорд

Уровень одобрения Иосифа Сталина среди россиян достиг исторического максимума за все годы исследований на эту тему. Его роль в истории положительно оценивают 70% наших сограждан, сообщает РБК со ссылкой на данные мартовского опроса "Левада-центра".
О своем уважении советскому вождю заявил 41% опрошенных, о симпатии - 6%, о восхищении -4%. Неприязнь и раздражение личность Иосифа Джугашвили вызывает у 6% россиян, страх — 3%, а отвращение и ненависть — 3%. Еще 26% относятся к этой исторической фигуре безразлично,7% затруднились с ответом.
Почти половина опрошенных (46%) готова оправдать репрессии сталинской эпохи "великими целями и результатами, которые были достигнуты в кратчайший срок".
По словам социолога Левада-центра Карины Пипия, уровень позитивного отношения к Сталину выше, чем к Брежневу, Горбачеву, Ельцину и другим. Положительное отношение к советскому лидеру и его роли в истории страны закрепилось на уровне новой социальной нормы, полагает она. «Если ранее население избегало выражать конкретные оценки или затруднялось ответить, то сейчас все чаще высказываются или поддерживаются положительные суждения о вожде», — отмечает социолог.
Crown - prince Johny написал 16.04.2019 10:22
Ленин придумал теорию по которой украл все, якобы рабочим отдать, детям, крестьянам, а на самом деле просто украл и начал воплощать идиотские теории в жизнь. Из-за дебильности, идиотизма, дегенератизма, да и просто нейросифилиса, погибли миллионы людей. Страна впала в варварство невиданное.
Вы напоминаете женщин, да-да, обычных девушек-девочек-женщин господа ленинисты. Женское начало заставляет их паразитировать, включают обольщение, то есть обман, и затем ждут удобного случая, чтоб всадить жало по самое не могу и паразитировать всю оставшуюся жизнь. Так и вы, врете, стравливаете, обещаете, подставляете, изгаляетесь в умничанье и ждете удобного случая, чтоб воткнуть жало в народ и затем паразитировать.
Но вы не женщины, ибо она может предъявить миру доказательства своего поведения, а именно размножение, как смысл бытия. А вы? Что вы можете сообщить, что поведать, и тогда вы начинаете убивать, переписывать историю, сажать людей в психушки, отвлекать войнами и нацизмом.
Где хоть один пример успешного ленинского общества!!!!
Прошло более ста лет, а результат этого идиотизма неистребим поныне.
Ленин это бандитское погоняло. У него есть имя и фамилия Ульянов Владимир. Кстати, Анатолию Баранову нужно погоняло - Жанаозенин в самый раз, как влитой.
И надо сменить риторику, ибо с погонялом придет и роль в мире, а именно Не Бывает Социализма, быват только капитализм, пещерный как в СССР, бандитский как сейчас в Рашке, левый как в Швеции и т. далее.