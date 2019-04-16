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Московский листок

В Казахстане вандалы оставили без ограждения братскую могилу

Опубликовано 16.04.2019 в разделе комментариев 0

Вандализм, поощряемый властями, повторяется постоянно. Громили кладбище воинов Красной Армии в Актобе и раньше, а до этого были нападения «неизвестных хулиганов» на архитектурные сооружения в парке 28-ми Гвардейцев-Панфиловцев в Алматы. Естественно, что никто из «хулиганов» полицейскими не был пойман. 

Это и понятно, так как погромщики сидят в департаментах внутренней политики акиматов, которые и санкционируют сносы памятников, как это произошло в прошлом году в Шымкенте, когда вандалы- чиновники разрушили мемориальный комплекс рабочим свинцового завода, погибшим на фронтах Великой Отечественной Войны. Помимо этого реконструкторам из Караганды второй год подряд запрещают проведение военных реконструкций в честь героев карагандинцев, участвовавших в форсировании Днепра в 1943 году. 

По поводу Актобе все ясно, там в мае прошлого года ночью демонтировали памятник первому секретарю ЦК Компартии Казахстана Левону Мирзояну, а до этого в Уральске снесли памятник герою Советского Союза Маншук Маметовой. Имена Маметовой и Молдагуловой убраны в результате переименований, инициированных акиматом и маслихатом Алматы в этом году. Поэтому главные погромщики сидят в Акорде и в акиматах, полиция их наоборот охраняет!



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