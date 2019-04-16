Айнур Курманов: Казахстанская буржуазия ведет себя как маленький региональный империалист

В газете Коммунистической партии Греции «Ризоспастис» 13 апреля вышло интервью с сопредседателем Социалистического Движения Казахстана Айнура Курманова. Мы перевели текст этого интервью и публикуем на наших ресурсах.

Недавно было объявлено об уходе Нурсултана Назарбаева с поста президента Казахстана, которому исполнилось почти тридцать лет, и досрочные президентские выборы 9 июня.

Как отмечает деятель социалистического движения Казахстана Айнур Курманов, «это развитие не было неожиданным. Назарбаев в феврале отправил в отставку непопулярное правительство из-за больших акций социального протеста по всей стране. Страх народного восстания, опасность повторения политического опыта Ислама Каримова, президента соседнего Узбекистана, чья семья была изгнана после его смерти, подтолкнули «лидера нации» к искусному курсу на создание династической системы преемственности власти, чтобы сохранить власть и имущество в руках семьи».

И добавляет: «Назарбаев занял пост постоянного председателя Совета безопасности, подчиняя себе все ветви власти, сохраняя руководство правящей партией «Нур Отан». Таким образом, не только не покинул власть, но наоборот получил еще больше конституционных полномочий. Дочь Дарига Назарбаева была сразу же избрана спикером Верхней палаты и стала вторым человеком после действующего «временного» президента Токаева.

Следует отметить, что Назарбаев, объявляя о своей отставке, лицемерно заявил, что он получил от СССР Казахстан, лежащий в «руинах», назвав СССР «империей», якобы притеснявшей народ, представив себя в качестве «отца-основателя» государства, что также является ложью. Так Казахская Автономная Советская Социалистическая Республика в составе Советской России была создана решением Совета народных комиссаров и ВЦИК в августе 1920 года с подписью Ленина и Калинина. В следующем году мы будем отмечать 100-летие основания Советской Социалистической Республики Казахстан. Разумеется, Назарбаев говорил об этом для того, чтобы дискредитировать советский этап зарождения и развития страны, что является составной частью идеологии правящей партии по декоммунизации общества».

Следующее обсуждение последовало: Казахстан в «жерновах» внутриимпериалистических противоречий

— Как отреагировали США, ЕС, Россия и Китай? Каково их участие во внутриполитических процессах?



— В создании этой монархической системы в новой обертке, западные страны и Китай заинтересованы в первую очередь. Отношения с Россией стали более холодными, особенно после объявления о возможной военной базе США на Каспии, после создания биологической лаборатории Пентагона в Алматы и учебного центра НАТО.

Многим понятно, что руководство Казахстана становится препятствием для процессов интеграции в Евразийский экономический союз, который возглавляет Россия. Экономические интересы доминирующей элиты заключаются в развитии торговли с Западом, продаже богатства на рынки ЕС-США и Китая. Соглашение об экономическом сотрудничестве между Казахстаном и ЕС в 2015 году говорит о многом.

К. Токаев и Н. Назарбаев выступают против «форсированного процесса интеграции» в рамках Евразийского экономического союза. Они поддерживают полную автономию и идею формального объединения, которое не наносит ущерба интересам отечественной буржуазии.

Китай усиливает экспансию своего капитала. На долю китайских компаний приходится 22% годовой добычи нефти и газа в Казахстане. Китайцы имеют право обрабатывать все основные месторождения в стране. Государственный долг перед Китаем вырос до 20 миллиардов долларов. У нас также наблюдается перенос «грязного» промышленного производства (51 завод из Китая будет перевезен в Казахстан), аренда сельскохозяйственных земель с прикрытием «совместных предприятий». Производство перемещается в страны с более низкими затратами на рабочую силу. Токаев подтвердил, что все совместные экономические проекты с Китаем в рамках проекта «Шелкового пути» будут продолжены.

США, ЕС, Саудовская Аравия, арабские монархии и Китай в настоящее время поддерживают и являются опорой Назарбаева и правящей буржуазии. Запад, транснациональные корпорации и китайские компании стремятся продолжать грабить природные ресурсы страны, эксплуатировать рабочих и получать огромные прибыли благодаря секретным контрактам на пользование недрами.

В роли «регионального» империализма

— В то же время Казахстан пытается сыграть свою роль в Центральной Азии? Чем это объясняется? Почему казахстанские средства вкладываются в Афганистан?

— Казахстанская буржуазия ведет себя как маленький «региональный» империалист, становясь стратегическим партнером США. Он стремится навязать свои интересы соседним странам и привлечь их к военно-политическому сотрудничеству с Вашингтоном (программа долгосрочного сотрудничества «5 + 1»). Прежде всего, речь идет о Кыргызстане, который буржуазия Казахстана давно считает своим «задним двором», постоянно вмешиваясь во внутренние дела этого государства.

В 2017 году казахстанское руководство попыталось разместить самого богатого олигарха Кыргызстана в президентском дворце, что также было поддержано Западом. Чтобы оказать давление на власти этой горной республики, он организовал 30-дневную транспортную блокаду.

Теперь повторяется блокада транспорта в Кыргызстане, связанная только с официальным визитом туда Владимира Путина, чтобы замедлить и ограничить стремление к более тесным двусторонним отношениям с Москвой.

Существуют противоречивые отношения с соседним Узбекистаном, который начинает выступать в роли соперника и конкурента. После смерти Ислама Камирова, президент Шавкат Мирзиёев, пришел к власти, пытаясь осуществить некоторую политическую либерализацию, привлекая миллиарды инвестиций из российской и европейской столиц.

Казахстанская буржуазия в ужасе от экономического развития Узбекистана, которое может предъявлять требования к южным регионам страны, где проживает узбекская диаспора. Из-за этого произошли административные и территориальные изменения в регионах, граничащих с Узбекистаном. В этой ситуации руководство Казахстана пытается рассчитывать на поддержку США-ЕС в противовес поддержки Россией развития узбекской державы.

Кроме того, казахские олигархи и правительство по просьбе Всемирного банка и Министерства иностранных дел США начали вкладывать миллиарды в Афганистан для ремонта мостов, дорог, инфраструктуры и добычи драгоценных камней. Здесь казахстанские капиталисты уже выступают в качестве представителей западного империализма, осуществляя и укрепляя военный, транспортный, экономический и политический коридор Афганистана.

Территория Казахстана является отправной точкой для продолжения агрессии США-НАТО и войны против народа Афганистана, и казахстанская буржуазия участвует в экономическом порабощении и эксплуатации этой страны.

Усиление государственных репрессией против забастовщиков

— Мы уже писали, что появились новые аресты рабочих нефтяной промышленности и безработных в городе Жанаозене. Репрессии продолжаются в настоящее время?

— С 12 февраля, город Жанаозене, на Западе Казахстана, начались первые митинги безработных, требующих занятости, повышение заработной платы и улучшение условий труда. Против них сломала новую волну арестованы и 17 человек для участия в мирных митингах. Некоторые из них были привлечены к ответственности по статье Уголовного кодекса за «разжигание социальной розни».

Несмотря на репрессии митинги и демонстрации продолжаются. Необходима солидарность классовых профсоюзов и коммунистов с рабочими и безработными Казахстана, чтобы не допустить новую резню. Вся история репрессий в отношении работников в Казахстане является примером того, что глобальный характер капитализма проявляется во всем, в том числе и в вопросах подавления крупных трудовых конфликтов. Следовательно, сопротивление рабочего движения силам империализма и глобального капитала может быть эффективной только на международном уровне.

В связи с этим мы хотели бы выразить нашу благодарность Коммунистической партии, которая в самом трудные моменты для рабочего движения в Казахстане, активно поддержала просьбу об освобождении осужденных работников заключенных после расстрела, который получил освобождение 2011 из профсоюзных лидеров и активистов. Европейская парламентская группа КПГ поддержала резолюции Европарламента, которая осуждает политику репрессий в нашей стране.

Коммунисты должны предпринять шаги в рамках рабочего движения

— Сейчас исполнилось 100 лет с момента образования Коминтерна. Что вы думаете по поводу путей возрождения международного коммунистического движения?

— Мы состоим в объединении коммунистических и рабочих партий «Солидент». Также мы приветствуем и поддерживаем действия Компартии Греции по укреплению «Европейской коммунистической инициативы». Мы также считаем, что коммунистические партии, если они себя считают авангардом рабочего класса и всех трудящихся должны организовывать международную борьбу и сопротивление и переводить её на антикапиталистические рельсы, показывая социалистическую альтернативу. То есть на практике в своей деятельности постоянно должен поддерживаться и провозглашаться постулат о том, что социальное и политическое освобождение трудящихся неотделимо от необходимости слома существующей системы и завоевания власти с целью обобществления производства. Как и сто лет назад должна показываться революционная повестка и программа коммунистического движения.

Особенно это актуально сейчас в момент опасности разрастания, как и в 1914-м году, новой мировой империалистической войны, когда коммунистические и рабочие партии должны не успокаивать рабочих или мобилизовать их в интересах защиты своего «отечества», то есть действовать в интересах тех или иных империалистических блоков, а формировать свою самостоятельную политическую линию. И тут снова и снова встает практический вопрос политического и идеологического завоевания коммунистами рабочего движения.