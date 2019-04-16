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Московский листок

В России могут проявиться платные перекрестки

Опубликовано 16.04.2019 в разделе комментариев 2

В России могут проявиться платные перекрестки

В 2020 году в России может быть введена плата за проезд перекрестков в определенное время суток. Как сообщает РИА Новости, инициатором нововведения выступили представители Национальной технологической инициативы "Автонет". По их мнению, такая мера позволит регионам снизить трафик узких участков дорожного полотна на 10-20%.

Предполагается, что около 10 процентов владельцев автомобилей при планировании маршрута выберут альтернативные варианты проезда, это позволит гражданам, заплатившим за проезд перекрестков, добираться до места быстрее.

Запустить пилотный проект, по данным агентства, собираются в 2020 году в одном из регионов –Ульяновске, Липецке или Нижнем Новгороде.

Эксперты "Автонета" ссылаются на аналогичный эксперимент, проведенный в Стокгольме в 2006 году, когда на перекрестках установили радары и камеры, деньги списывались с банковского счета водителя. В результате пробок стало меньше на 22%, число ДТП сократилось на десять процентов, содержание углекислого газа упало на 14%.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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Деньги казне нужны, лидер нации даже задвинул проект ВСМ Москва-Казань
С.П.Вдиван написал 16.04.2019 11:25
зато одобрил проект ВСМ Москва-Питер, которая будет проходить исключительно по едоросовским губернаторствам.
А казанцам придется пропихивать своего президента всея руси, чтобы решить вопрос насчет ВСМ в их сторону, несмотря на "мятежный" Владимир
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(без названия)
Хамон Пармезанов написал 16.04.2019 10:54
Столько сфер остается еще неохваченными. Предлагаю ввести плату за подъем-спуск по лестницам в подъездах домов (1 ступенька - 1 рубль). Лифты отключить. Это позволит разгрузить тротуары городов.
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