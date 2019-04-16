Пора уж собирать деньги на памятники Сергею Семеновичу Собянину - памятников много нужно будет

Утром неизвестный взял в заложницы сотрудницу московского метрополитена на станции «Технопарк». Сотрудница подземки около 06:50 заметила неизвестного, который выходил из тоннеля. В руке у него был молоток. Незнакомец, угрожая женщине молотком, запер ее в будке и приказал вызвать руководство метрополитена. К «Технопарку» стянули бойцов специального отряда быстрого реагирования.

***

Ну, какая держава, такой и теракт... Слава богу, что в Москве нет исторических памятников такого возраста, как Нотр Дам, а то б обязательно что-нибудь случилось.

Вспоминается советский еще анекдот, как в поезд метро на Кольцевой линии вваливаются террористы с автоматами, и требуют везти их в Турцию.

- Так это ж кольцевая линия метро... - робко говорит машинист.

Террористы передергивают затвор. Машинист все понимает.

- Осторожно, двери закрываются, следующая станция Стамбул!

***

Понятно, что скорей всего "террорист" с молотком просто душевнобольной. Но ведь у душевнобольного может оказаться и автомат, и взрывчатка... Как это устроена у нас система безопасности метрополитена, что можно брать в заложники сотрудников?

***

Кстати, о пожаре в Париже.

У нас ведь тоже горело. И Манеж горел, и деревянный театр имени Станиславского. Просто в Москве нет зданий возрастом по восемьсот лет, а то бы давно сгорели.

Собственно, давно и сгорели. Например, во время нашествия французов в 1812-м году вся историческая Москва и погорела. А Нотр Дам, как и другие исторические парижские здания, почему-то после входа русских войск в Париж совсем не пострадали. Оно и понятно - французы люди цивилизованные, культурные, а русские - дикари...

Кстати, не сожгли ничего и квартировавшие в Париже немцы. Да и де Голль, вошедший в Париж, тоже ничего не сжег, только повесил без суда 20 тысяч парижан за сотрудничество с немцами.

Сталин, взяв Берлин, кстати, никого не повесил.

И Петров с Бошировым шпиль в Солсбери не взорвали, только полюбовались.

Но, говорят, что нам с суконным рылом нечего лезть в дела культурных наций. Сгорел собор в Париже, и сгорел. Нам вроде и дела нет. Они уже деньги начали собирать на восстановление, хотя восстановить невозможно. Но деньги собрать возможно, деньги всегда хорошо. И вроде никого не повесили, как бывало по обыкновению... Видать, сильно растерялись.

***

Но как быть нам, в Москве, где без особых пожаров в очередной раз вместо исторического города возникает какой-то целлулоидный фантом? Где на месте знакомых с рождения улиц - какие-то новые названия, а их очертания столь же незнакомы, как и имена?

Вот сейчас и загорится что, а не будешь знать, что сгорело и где сгорело?

В европейских городах по случаю пережитых бедствий ставили всякие монументы - например, "чумные колонны" в память избавления от эпидемии. А у нас только памятники историческим деятелям...

Думаю, пора уже начинать собирать деньги на памятники Сергею Семеновичу Собянину - памятников много нужно будет, и на Тверской, и на Триумфальной, в метро можно тоже будет... Вот и на "Технопарке" можно, с молотком, побивающим "террориста".

Кстати, МЦК точно можно уже называть именем Собянина, а в Новой Москве все большие улицы назвать "Проспектом Собянина". Городам можно давать имена Семенычевск или Сергиев-Семенычевск. Вполне можно увековечить и имена его выдающихся заместителей - Хуснулинск, например. Или трамвайное депо имени Ликсутова. Избирком должен стоять непременно на Раковой площади, а станция метро там носить имя Сергуниной.

Кстати, послали бы в Париж Ресина, что ли, по обмену опытом? Типа Парижу от Москвы в память пожара 1812 года и в ознаменование дружбы.