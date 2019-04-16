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Московский листок

Госдума приняла закон о "суверенном Рунете"

Опубликовано 16.04.2019 в разделе комментариев 0

Госдума приняла закон о "суверенном Рунете"

Депутаты Государственной думы приняли в третьем и окончательном чтении закон о "суверенном Рунете". "За" проголосовали 307 депутатов, "против" - 68 "народных" избранников.

Закон предусматривает создание в России национальной системы маршрутизации интернет-трафика, фактически замыкая его внутри страны.

Документ вступит в силу уже в ноябре этого года, обязанность по блокировке запрещенного контента будет переложена с операторов связи на Роскомнадзор, а с 2021 года госорганы и учреждения должны будут полностью перейти на российские средства шифрования.

Законопроект внесли в Госдуму в конце прошлого года депутат Андрей Луговой вместе с сенаторами Андреем Клишасом и Людмилой Боковой. Первое чтение законопроекта прошло в начале февраля.

 



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