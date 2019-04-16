А россияне-то не знают: Минсельхоз обнаружил рекордный рост зарплат на селе

Средний уровень заработной платы сельских жителей в 2018 году составил 25,5 тыс. рублей, что на 8% больше, чем годом ранее, заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

"Увеличивается и зарплата на селе. В 2018 году она составила 25,5 тыс. рублей, что на 8% больше, чем за 2017 год. Мы, конечно, понимаем, что это далеко не предел, что это далеко не идеал, однако, если вспомнить показатели даже пятилетней давности, едва превышающие 15 тыс. рублей, мы видим очевидную положительную динамику", - цитирует Патрушева RNS.

По его словам, в текущем году прибыль сельхозпроизводителей до налогообложения превысила уровень 2017 года более чем на 15%. Патрушев подчеркнул, что это стало возможным, в том числе, благодаря существующим мерам государственной поддержки аграриев.

Министр также отметил рост рентабельности сельхозпредприятий. По итогам 2018 года с учётом субсидий рентабельность достигла 12,5%, что выше показателя 2017 года.