Общий кризис капитализма и Россия

Весь мир стоит на пороге новой общественной формации. Близость ее проявляется общим кризисом капитализма. Эта формулировка из третьей программы КПСС, принятой XXII в 1961 г., подходит для современной международной ситуации.

Современный общий кризис капитализма начался с развала СССР и «социалистического» лагеря. Продолжился бархатными революциями на территории бывших «соцстран» и гражданскими войнами в солидарных с СССР странах Ближнего Востока. Эти войны привели к миграционному кризису в Европе, из-за чего обострились отношения в международных правительственных организациях, например, в Евросоюзе.

Причина общего кризиса – неравномерность экономического развития народов. Эта неравномерность вызвана тем, что население Земли разделено границами и проживает в отдельных государствах.

Общий кризис капитализма показывает, что государство, как форма существования народов, не в состоянии разрешить нарастающих в мире противоречий, а значит, приближается время, когда границы будут сняты и человечество сольется в единство, в котором блага будут распределены равномерно между людьми, и социальные конфликты прекратятся.

Вместе с государством исчезнут семья, религия и деление общества на классы, на бедных и богатых.

Рано или поздно это произойдет во всем мире, но первой в этом ряду будет Россия в силу ее особого исторического пути, который привел нашу страну к государственному капитализму - последней форме классового государства.

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Государство – это территориальное образование общества, в котором нация разделена на правящий класс и гражданское население. Существует две формы государства: племенное и классовое.

Племенные государства возникают путем объединения племен и создания публичной власти над ними. Таковы государства Древней Греции, Древнего Рима, Киевской Руси.

Племенные государства обеспечивают надежную защиту населения, поэтому племена начинают распадаться на патриархальные семьи.

Патриархальные семьи служат основанием для возникновения классовых государств.

Классовые государства, пройдя ряд формаций, существуют сегодня в форме капиталистических государств.

Капиталистические государства также проходят ряд ступеней развития, высшей из которых является форма государственного капитализма, по теории Маркса.

Форма государственного капитализма есть полная материальная и организационная основа для перехода к бесклассовому обществу с централизованным управлением и распределением, по представлениям Ленина.

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Россия задержалась в своем развитии, и в то время, как на Западе страны уже встали на капиталистический путь развития и имели демократическое правление, она оставалась аграрной страной со значительным преобладанием крестьянского населения и феодальной формой правления.

Эта экономическая отсталость привела к появлению самого дешевого правящего класса, исполняющего свою функцию за заработную плату – интеллигенции, которая заполнила органы местного управления, созданные по реформе 1864 г. – земские управы.

Далекая, в своей массе, от непосредственной производственной деятельности, интеллигенция способна была только к функции общего государственного управления. Это дало ей смелость, после прихода к власти в октябре 1917 г., национализировать промышленность и построить в России государственный капитализм.

Ленин, который предложил систему хозрасчета для управления промышленностью, признавал эту форму государственно-капиталистической, но это вскоре забылось, и строй на основе хозрасчета был признан социалистическим.

Таким образом, строй государственного капитализма в своей идеальной форме был создан еще в СССР, а сегодня этот строй дошел до крайней точки своего развития, исчерпав рыночные механизмы регулирования. Поэтому для России остается единственный выход из стагнации производства и роста нищеты населения – ликвидация государственного капитализма.

Существенными признаками государственного капитализма являются государственная собственность на средства производства и наемный характер труда. Требуется сохранить государственную собственность и отменить наемный характер труда, это значит, заменить стихийные механизмы распределения заработной платы ее государственным регулированием, что приведет к ликвидации классового государства в России.

Таким образом, в общем кризисе капитализма Россия является передовой страной, в которой ликвидация государственного капитализма, а значит и классового государства, стоит в повестке дня.

После такой реформы законодательство России станет привлекательным для прочих государств, и они присоединятся к нашей стране, а катаклизмы общего кризиса капитализма постепенно будут устранены общими усилиями объединенных народов.