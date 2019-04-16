Минимальный набор продуктов питания подорожал на 35% за пять лет

Стоимость минимального набора продуктов питания в России за последние пять лет выросла на 35% и в марте текущего года составила 4179,78 рубля против 3080,39 руб. в марте 2014 года, пишет News.ru со ссылкой на данные Росстата.

Кроме того, его стоимость поднялась на 7% по сравнению с мартом прошлого года (3895,14 рубля).

В минимальный набор продуктов питания входят 33 наименования товаров, включая мясо, рыбу, яйца, молочные продукты, хлеб, овощи, крупы, вермишель, различные масла, чай, печенье, карамель, сахар и соль.

По словам заместителя директора информационно-аналитического центра «Альпари» Натальи Мильчаковой, подорожание обусловлено такими факторами как обесценивание рубля, скачкообразная инфляция, снижение конкуренции с импортной продукцией по ряду товаров из-за продовольственного эмбарго.