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Московский листок

Глава Роскомнадзора признал невозможность полной блокировки Telegram

Опубликовано 16.04.2019 в разделе комментариев 0

Глава Роскомнадзора признал невозможность полной блокировки Telegram

Существующая система блокировки не позволяет полностью заблокировать работу Telegram в России заявил Глава Роскомнадзора Александр Жаров. По его словам, ведомство продолжает блокировать IP-адреса мессенджера от чего ресурс стал работать медленнее.

"Очевидно, что существующая система блокировки, которая предполагает блокировку операторами связи по сигнатуре IP-адрес и DNS, не оказывает того воздействия, которая должна была бы оказывать, если бы мы говорили о блокировке. Но мы сейчас говорим о противодействии распространению запрещенной информации на территории РФ", - цитирует Жарова Интерфакс.

"Мы по-прежнему определяем IP-адреса, на которых Telegram существует. Блокируем их. Периодически вы, наверное, наблюдаете на своем смартфоне, что загружается он медленнее", - сказал глава ведомства.

Напомним, Роскомнадзор начал блокировать Telegram на территории России в апреле 2018 года. Поводом для этого стал отказ компании передать ФСБ ключи для дешифровки сообщений.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор в текущем году планирует внедрить новую технологию для борьбы с запрещёнными в России сайтами и интернет сервисами, в том числе Telegram. На неё будет потрачено 20 миллиардов рублей.

Технология DPI (deep packet inspection — глубокий анализ пакетов) подразумевает установку у интернет-провайдера специального программно-аппаратного комплекса, который сможет проанализировать весь пропускаемый трафик, выделить и отсечь пакеты, относящиеся к определённым сайтам и сервисам.

 



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