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Московский листок

Зеленский уходит в отрыв в президентской гонке

Опубликовано 16.04.2019 в разделе комментариев 1

Зеленский уходит в отрыв в президентской гонке

72,2% граждан Украины собирающихся голосовать и определившихся с выбором готовы поддержать во втором туре президентских выборов Владимира Зеленского. За действующего главу государства Петра Порошенко готовы отдать свои голоса только 25,4%. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого Киевским международным институтом социологии. При этом, около 18 % опрошенных еще не сделали свой выбор, а 9% отказались отвечать на вопрос социологов. Таким образом, Зеленского поддерживает в 2,8 раза больше избирателей, чем действующего президента.

Кроме того, согласно исследованию, 57,2% украинцев верят в победу Зеленского, а 14,1% — в победу Порошенко.

Опрос проведен с 9 по 14 апреля 2019 года. Выборка составила 2 004 респондента старше 18 лет, проживающих в 129 населенных пунктах по всей Украине.

Напомним, второй тур президентских выборов на Украине назначен на ближайшее воскресенье, 21 апреля. В первом туре, который состоялся 31 марта Владимир Зеленский набрал 30,24% голосов избирателей, действующий президент Петр Порошенко — 15,95%.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Ну написал 16.04.2019 15:10
Какая гонка,буржуазное шоу устраивают кошельки, а не их марианетки. Сколько людям можно нести чушь с якобы выбором какаго то народа.
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