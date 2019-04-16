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Московский листок

Варвару Караулову выпустили из колонии по УДО

Опубликовано 16.04.2019 в разделе комментариев 0

Варвару Караулову выпустили из колонии по УДО

Вологодский городской суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшей студентки МГУ Варвары Карауловой, осужденной за попытку примкнуть к запрещенной в РФ террористической организации ИГ.

"Освободить условно-досрочно на срок 1 год 10 дней", - цитирует Интерфакс решение судьи. По его словам, наличие у осужденной взысканий не свидетельствует о том, что она нуждается в отбывании наложенного на нее наказания.

Накануне сообщалось, что администрация колонии в Вологодской области, где отбывала наказание Караулова, выступала против ее условно-досрочного освобождения. По словам адвоката Сергея Бадамшина, это объясняли «расстегнутой во время работы пуговицей и желанием прилечь на кровать в болезненном состоянии». Позже, на заседании суда, представитель УФСИН упомянул два непогашенных взыскания.

Напомним, 22 декабря 2016 года Московский окружной военный суд признал 20-летнюю Караулову виновной в попытке присоединиться к террористической организации "Исламское государство", назначив ей наказание в виде 4,5 лет колонии общего режима. Сама девушка эти обвинения отрицала. По ее словам, она поехала в Сирию к своему возлюбленному, с которым познакомилась в интернете.

 



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