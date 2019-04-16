Россиянам разрешили не только бесплатно собирать валежник, но и мох с камышом

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области приняли в первом чтении закон, позволяющий жителям региона без ограничения собирать в лесу мох, тростник, камыш и лесную подстилку для собственных нужд.

Как сообщает РИА "Новый День", закон принимается в целях приведения областного законодательства в соответствие с федеральным. Прежняя редакция областного закона запрещала сбор лесной подстилки в некоторых категориях лесов – например, защитных.

Предполагается, что закон вступит в силу с 1 июля 2019 года.

Напомним, годом ранее президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий россиянам собирать в лесу сухие деревья или их части, лежащие на земле, без оформления специального разрешения.