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Московский листок

Россиянам разрешили не только бесплатно собирать валежник, но и мох с камышом

Опубликовано 16.04.2019 в разделе комментариев 1

Россиянам разрешили не только бесплатно собирать валежник, но и мох с камышом

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области приняли в первом чтении закон, позволяющий жителям региона без ограничения собирать в лесу мох, тростник, камыш и лесную подстилку для собственных нужд.

Как сообщает РИА "Новый День", закон принимается в целях приведения областного законодательства в соответствие с федеральным. Прежняя редакция областного закона запрещала сбор лесной подстилки в некоторых категориях лесов – например, защитных.

Предполагается, что закон вступит в силу с 1 июля 2019 года.

Напомним, годом ранее президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий россиянам собирать в лесу сухие деревья или их части, лежащие на земле, без оформления специального разрешения.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
угрюмый написал 16.04.2019 16:02
Надо бы написать в Кремль челобитную с просьбой наградить орденами " За заслуги перед Отечеством" свердловских депутатов! Ишь, как они озаботились разработкой благ для народа...
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