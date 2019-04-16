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Московский листок

Россияне больше всего боятся взрывов бытового газа, резкого роста цен и терактов

Опубликовано 16.04.2019 в разделе комментариев 0

Россияне больше всего боятся взрывов бытового газа, резкого роста цен и терактов

Главные страхи россиян связаны со взрывами бытового газа, резким ростом цен на товары и услуги, терактами и изоляцией рунета. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на исследование КРОС "Национальный индекс тревожностей".

При составлении суммарного индекса тревожностей граждан эксперты учитывали публикации в СМИ и реакцию на них в социальных сетях.

Так, на первом месте среди фобий граждан оказался взрыв бытового газа. Причиной тому послужило освещение взрыва в жилом доме в Магнитогорске 31 декабря. Это "привело к актуализации страха и вывело на первое место по упоминаемости в медиа и соцсетях: люди стали проецировать случай на себя, опасаясь, что аналогичный по последствиям взрыв может произойти в их доме", говорится в исследовании.

На втором месте - страх резкого роста цен на товары и услуги. По мнению социологов, этот страх является "самым актуальным и массовым".

На третьем месте находится «страх гонки вооружений», к которому "относятся все опасения, связанные с напряженностью в отношениях с США". По словам аналитиков, несмотря на большую популярность в СМИ, в соцмедиа эта тема практически не обсуждается.

На четвертом месте - боязнь терактов. К этому также привела трагедия в Магнитогорске, одной из причин которой назывался теракт. "Можно констатировать, что угроза терроризма не оставляет граждан и любая информация по теме только подпитывает эту фобию", - отмечается в исследовании.

Также россияне обеспокоены плохой экологической обстановкой, гипотетической войной с Украиной и возможной изоляцией рунета.

 



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