Макрон хочет восстановить Нотр Дам за пять лет

Собор Парижской Богоматери необходимо восстановить за пять лет, заявил во вторник президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телеобращения к французам. Он подчеркнул, что собор после реставрации должен стать "еще красивее, чем прежде".
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Ага. Как гостиница "Москва" после того, как ее сначала разобрали, а потом собрали, стала лучше прежнего.
В целом идиот, конечно, хоть и президент.
Для начала пусть ответят, почему не оказалось пожарной сигнализации, почему не было системы аварийного пожаротушения и почему вся пожарная авиация была сосредоточена на юге страны, а в районе Париже не нашлось ни одного борта!? Почему-то Троицкий собор в Петербурге спасли именно благодаря пожарной авиации, а Нотр Дам никак невозможно было тушить с воздуха. Конечно невозможно, если нечем!
Кстати, именно Макрон сократил ассигнования на культуру в несколько раз. Вот ине хватило денег на противопожарную систему. И ремонт затянулся, и леса строительные отсюда же...
Ну и насчет восстановления за пять лет... Сразу видно человека, который ничего тяжелей стакана в белой ручке не держал.
Собор строился с 12 века по четырнадцатый, и если восстанавливать, используя те древние технологии, то потребуются десятки лет, даже если будет и финансирование, и специалисты. То есть ни мы, ни наши дети больше Нотр Дам не увидят, только руины.
А за 5 лет можно только сделать целлулоидную копию "лучше прежнего". Лучше китайцам заказать, они шустрые. И возьмут не дорого.
Еще албанцев можно нанять - Московский кремль вон как отремонтировали, до сих пор блестит...
А.Б.
!!!IJTOTBOGIBOGTOTJA!!!&&& написал 17.04.2019 01:25
"Собор строился с 12 века по четырнадцатый, и если восстанавливать, используя те древние технологии, то потребуются десятки лет, даже если будет и финансирование, и специалисты. То есть ни мы, ни наши дети больше Нотр Дам не увидят, только руины."
- То таки можно будет поставить там голограму - таки, будет, как настоящий! То таки да... Или - действительно, таки отлить из железобетона! Он прочный, не горит... То таки да... А, кстати, столько столетий прошло - таки что, его таки не ремонтировали, что спалить таки не могли? Или - просто спичек тогда еще таки не было? То таки да-аа?