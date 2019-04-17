Макрон хочет восстановить Нотр Дам за пять лет

Собор Парижской Богоматери необходимо восстановить за пять лет, заявил во вторник президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телеобращения к французам. Он подчеркнул, что собор после реставрации должен стать "еще красивее, чем прежде".

***

Ага. Как гостиница "Москва" после того, как ее сначала разобрали, а потом собрали, стала лучше прежнего.

В целом идиот, конечно, хоть и президент.

Для начала пусть ответят, почему не оказалось пожарной сигнализации, почему не было системы аварийного пожаротушения и почему вся пожарная авиация была сосредоточена на юге страны, а в районе Париже не нашлось ни одного борта!? Почему-то Троицкий собор в Петербурге спасли именно благодаря пожарной авиации, а Нотр Дам никак невозможно было тушить с воздуха. Конечно невозможно, если нечем!

Кстати, именно Макрон сократил ассигнования на культуру в несколько раз. Вот ине хватило денег на противопожарную систему. И ремонт затянулся, и леса строительные отсюда же...

Ну и насчет восстановления за пять лет... Сразу видно человека, который ничего тяжелей стакана в белой ручке не держал.

Собор строился с 12 века по четырнадцатый, и если восстанавливать, используя те древние технологии, то потребуются десятки лет, даже если будет и финансирование, и специалисты. То есть ни мы, ни наши дети больше Нотр Дам не увидят, только руины.

А за 5 лет можно только сделать целлулоидную копию "лучше прежнего". Лучше китайцам заказать, они шустрые. И возьмут не дорого.

Еще албанцев можно нанять - Московский кремль вон как отремонтировали, до сих пор блестит...

А.Б.