Анатолий Баранов: Украина не признает двойного гражданства, что, на мой взгляд, является нарушением прав человека

Дал комментарий "Свободной прессе".

Москва рассматривает возможность разрешить жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) получать гражданство России в упрощенном порядке.

Каковы плюсы и минусы этого нововведения? Не приведет ли это к оттоку населения из республик?

— Плюсы понятны — граждане ДНР и ЛНР будут иметь хоть какой-то документ, удостоверяющий личность вне пределов непризнанных республик, — отмечает главный редактор портала ФОРУМ. мск Анатолий Баранов. — Минусы тоже видны — вместо полноценно признанного гражданства людям предлагают паспорт, который, на самом деле, вовсе не делает их гражданами РФ, а только удостоверяет личность на российской территории.

— Что значит «получать гражданство России в упрощенном порядке»? А как оно происходит сейчас? Есть ли отличия для жителей республик по сравнению с жителями Украины?

— Паспорт еще не гражданство. Сколько угодно случаев, когда люди получали паспорт, жили в России, работали, рожали детей, служили в армии и полиции, участвовали в войнах и получали госнаграды, а потом вдруг оказывались никем. И паспорт российский еще и становился «неправомерно выданным», то есть еще за само его наличие можно получить наказание.

— Означает ли это массовую раздачу российских паспортов, как это было в тех же Абхазии и Южной Осетии?

— Думаю, да, примерно это и означает. А потом начнутся проблемы. Вспоминается история покойного ныне Валентина Пруссакова, которому выдали российский паспорт аж в российском консульстве в Нью-Йорке. И он приехал на родину, здесь женился, ребенок у него родился. И поехал он в Иран, дело было еще при Саддаме, с которым у кремля были на самом деле сложные отношения. Возвращается в Шереметьево, а его — не пускают! Более того, сажают на самолет в Стокгольм, как был, в рубашке с коротким рукавом, а дело было глубокой осенью, и без копейки денег. Почему-то в Швецию. И стоило огромного труда вернуть Пруссакова на родину — вот не хотела она его видеть тут, и всё…

— А как насчет жителей подконтрольного Киеву Донбасса? Я уж не говорю о жителях остального Юго-востока. Может, им тоже пора упростить?

— Украина не признает двойного гражданства, что, на мой взгляд, является нарушением прав человека. Но второй паспорт на Украине является административно наказуемым деянием. Если бы наши кремлевские кураторы Донбасса были малость поумней, то организовали бы для жителей оккупированных Украиной районов ДНР и ЛНР выдачу паспортов независимых республик на их территории, чем косвенно легитимизировали бы референдумы о независимости. А на основании этих паспортов выдавали бы уже российские, чтобы люди могли подтвердить свой выбор. Это был бы политтехнологический ход.

— Не случится ли так, что все новоявленные граждане России сразу уедут в Россию?

— Гражданин России имеет право беспрепятственно въехать на родину, это записано в Конституции РФ. Так что, выдавая паспорт, государство берет на себя и определенные обязательства. Ну уедут, и что? Все не сбегут, в России же медом не намазано.

— Почему в Кремле собираются тянуть до конца выборов на Украине?

— Я думаю, просто не знают, что делать дальше и надувают щеки.