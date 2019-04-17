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Московский листок

Указы Путина выполняются исключительно в отчетах правительства

Опубликовано 17.04.2019 автором в разделе комментариев 4

путин царь кремль указ
Указы Путина выполняются исключительно в отчетах правительства

Майские указы по повышению зарплат бюджетников формально выполнены только в четырех регионах по состоянию на конец 2018 года, по данным Росстата. Это Владимирская, Ленинградская и Пензенская области, а также Республика Бурятия, свидетельствуют данные Росстата, опубликованные на этой неделе. В то же время, по оценке Минтруда, цели достигнуты по 99% показателей.

***

В переводе на русский язык это значит, что прямое указание президента никто не выполнил, а министерство, вместо того, чтобы обеспечивать его выполнение, просто фальсифицирует статистику, благо Росстат теперь находится в подчинении правительства. В общем, президент делает вид, что управляет страной, а правительство прикидывается, что страна все еще как-то управляется.

В общем, по одному из параметров - отмирание государства - наступил коммунизм. Государство-зомби давно умерло, но делает вид, что все еще живет - двигается, делает страшные рожи и даже кого-то съедает для устрашения публики.

Правда, при коммунизме планировалось, что средства производства будут принаджлежать всем поровну и от каждого по способностям, а каждому по потребностям. У нас немножко не так - от каждого точно не по способностям (больше половины граждан работают не по специальности), а каждому - чего останется после тех, кто уже давно живет при коммунизме.

Плановая экономика разрушена давно, и государство без руля и ветрил несется куда ни попадя, и спасает его только одно - движется оно довольно медленно, не "птица-тройка", а так, ишак хромой на хреновой дороге. Но благодаря этому любой, абсолютно любой результат можно выдать за успех. Никто ж не знает, куда вообще собирались...

Если же государство собирается вмешаться в течение событий, то удается это с огромным напряжением сил и привлечением ресурсов, ни в коей мере не сообразующихся с поставленной задачей.

"Его единственными словами были «Не потерплю! » и «Разорю!» . Город терялся в догадках, пока однажды письмоводитель, войдя с докладом, не увидел странное зрелище: тело градоначальника, как обычно, сидело за столом, голова же лежала на столе совершенно пустая. Глупов был потрясен".

Да ведь и задачи-то никакой нет и не было! Отсюда и любой вопрос поручается не по подведомственности, а решается силами прокуратуры и ФСБ. Даже по части прогнозов погоды, которые редко совпадают с тем, что видно за окном.

На самом деле так почти везде и на западе, но там импотенция системы управления компенсируется старинными корпорациями, которые живут по своим законам, мало сообразующимися с принципами демократии и свободы, но зато эффективными.

У нас же и корпорации образованы буквально вчера, и управляются теми же, кто уже показал свою полную несостоятельность на государственной службе. Пожалуй, реализовали они только детскую свою мечту о коммунизме в отдельно взятой стране - даже не стране, а компании, и даже не для всей компании, а для ее руководства.

Вот так и живем.



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Всего комментариев к статье: 4
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а очтет делается
очень просто написал 17.04.2019 11:01
бюджетников переводят на пол ставки, ан терть ставки, но 1/10 ставки и из медсестер уборщицы и т.д. и т.п.
Самое интересное, что зачастую для такого перевода (когда чел ан полной ставке) требуется заявление самого трудящегося.
И самое-то интересное, что в большинстве случаев люди такое заявление пишут! САМИ пишут, "прошу перевести на полставки" (ради фальсификации майских указов пердирезидента). Хотя полставочника легко сократить и заявлений для следующий переводов от него уже не требуется.
Люди не будьте днищем! Организуйтесь в профсоюзы. Надавайте пинка своим профоргам, разбудите их! Если инкураблеьны - замените на годных.
гуглите АЛЬЯНС ВРАЧЕЙ - нормальный бюджетный профсоюз (едва ли не единственный, пока)
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для бюрократов
кроме отчетов написал 17.04.2019 10:52
ничего не имеет значения!
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Re: Не понимаю логику Баранова!
хахахаха написал 17.04.2019 09:50
Да, по ночам вздрагивает и даже прудонит в штаны! Вот как боится твоих слов
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Не понимаю логику Баранова!
Сергей Потемкин написал 17.04.2019 09:39
Вот таких "крон поцов" валяющих его в грязи постоянно,он не блокирует.
А моих скромных,но точных слов боится как огня и банит уже лет 5!
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