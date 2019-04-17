Указы Путина выполняются исключительно в отчетах правительства

Майские указы по повышению зарплат бюджетников формально выполнены только в четырех регионах по состоянию на конец 2018 года, по данным Росстата. Это Владимирская, Ленинградская и Пензенская области, а также Республика Бурятия, свидетельствуют данные Росстата, опубликованные на этой неделе. В то же время, по оценке Минтруда, цели достигнуты по 99% показателей.

***

В переводе на русский язык это значит, что прямое указание президента никто не выполнил, а министерство, вместо того, чтобы обеспечивать его выполнение, просто фальсифицирует статистику, благо Росстат теперь находится в подчинении правительства. В общем, президент делает вид, что управляет страной, а правительство прикидывается, что страна все еще как-то управляется.

В общем, по одному из параметров - отмирание государства - наступил коммунизм. Государство-зомби давно умерло, но делает вид, что все еще живет - двигается, делает страшные рожи и даже кого-то съедает для устрашения публики.

Правда, при коммунизме планировалось, что средства производства будут принаджлежать всем поровну и от каждого по способностям, а каждому по потребностям. У нас немножко не так - от каждого точно не по способностям (больше половины граждан работают не по специальности), а каждому - чего останется после тех, кто уже давно живет при коммунизме.

Плановая экономика разрушена давно, и государство без руля и ветрил несется куда ни попадя, и спасает его только одно - движется оно довольно медленно, не "птица-тройка", а так, ишак хромой на хреновой дороге. Но благодаря этому любой, абсолютно любой результат можно выдать за успех. Никто ж не знает, куда вообще собирались...

Если же государство собирается вмешаться в течение событий, то удается это с огромным напряжением сил и привлечением ресурсов, ни в коей мере не сообразующихся с поставленной задачей.

"Его единственными словами были «Не потерплю! » и «Разорю!» . Город терялся в догадках, пока однажды письмоводитель, войдя с докладом, не увидел странное зрелище: тело градоначальника, как обычно, сидело за столом, голова же лежала на столе совершенно пустая. Глупов был потрясен".

Да ведь и задачи-то никакой нет и не было! Отсюда и любой вопрос поручается не по подведомственности, а решается силами прокуратуры и ФСБ. Даже по части прогнозов погоды, которые редко совпадают с тем, что видно за окном.

На самом деле так почти везде и на западе, но там импотенция системы управления компенсируется старинными корпорациями, которые живут по своим законам, мало сообразующимися с принципами демократии и свободы, но зато эффективными.

У нас же и корпорации образованы буквально вчера, и управляются теми же, кто уже показал свою полную несостоятельность на государственной службе. Пожалуй, реализовали они только детскую свою мечту о коммунизме в отдельно взятой стране - даже не стране, а компании, и даже не для всей компании, а для ее руководства.

Вот так и живем.