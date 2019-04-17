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Московский листок

Ленинградская многодетная семья - в однокомнатной, "питерские" - в "Золотых ключах"

Опубликовано 17.04.2019 в разделе комментариев 1

дети ленинград многодетные семьи

В Ассоциацию Адвокатов России за Права Человека обратилась многодетная семья Чижовых из Санкт-Петербурга, которые рассказали, что вынуждены с 5-ю детьми проживать в однокомнатной квартире 39 кв.м., так как в предоставлении достаточной жилой площади чиновники отказывают на всех уровнях, ссылаясь на то, что однокомнатная квартира – уже роскошь. 

Очередь, в которой стоит семья на получение жилья, постоянно двигается назад – вперед включает только родивших третьего ребенка, в результате не на всех детей будет выделена сумма выплаты на жилье – те, кто достиг 23 лет не учитываются при выделении выплат. 

В семье Алексея и Юлии Чижовых родились и воспитываются 2 сына и 3 дочери, самому старшему сыну 23 года, самому младшему сыну – 2,5 года.

По словам Алексея и Юлии Чижовых, все дети разного возраста, кто-то ходит в детский сад, кто-то в школу, старший сын заканчивает институт, при этом писать магистерскую диссертацию и делать уроки всем приходится за одним письменным столом по очереди – это серьезно увеличивает время подготовки к занятиям у всех детей.

Спать часть детей вынуждена на кухне на двухъярусной кровати – иначе не хватит спальных мест для всех членов семьи: когда кто-то спит наверху, внизу можно делать уроки за кухонным столом. Когда же спят младшие дети, рассказывает Юлия Чижова, все остальные члены семьи тихо сидят на кухне, чтобы малыши могли восполнить свои силы дневным 2-3 часовым сном.

Также Юлия Чижова рассказала, что стесненные условия, в которых они проживают, уже стали сказываться на здоровье детей: одной из дочерей Чижовых диагностирована бронхиальная астма, причиной которой многодетные родители считают духоту и нехватку кислорода в тесной квартире.

От редакции: Реалии упорно возводимого реформаторами Ельцина-Путина на руинах СССР классового общества - таковы, что элита (не более 3% населения), владеющая всеми финансовыми активами, 10%, владеющие практически всеми средствами производства и полезными ископаемыми - проживают на заведомо избыточной жилплощади. Тут даже и высказать-то сложно, описать это обстоятельство: они владеют столькими квартирами (как Шувалов, коллекционер элитных квартир) и виллами, что хввтило бы, безусловно, на много многодетных семей.

Но это - неприкосновенный фонд. Ведь без элиты, согласно царствующей идеологии, общество не сможет функционировать - без олигархов, их отечественных и зарубежных, рублёвских и тосканских вилл... Ну, а детишки будут ютиться в однокомнатной квартире - так велят "питерские" чинуши. Ниже небольшой кейс - о том, какими площадями владеют "питерские", правящие в Москве господа. Миллер, друг Чубайса по "питерской" молодости, имеющий громадную квартиру в центре Ленинграда, вообще дворец построил на Истре - народ прозвал его Миллергофом. И из этих самых дворцов Медведев, Миллер и прочие "питерские" - будут вещать детишкам про национальные проекты а ля "доступное жильё"?

Что же будет там, в этих дворцах на Истре, после революционного восстановления социализма? Ведь поколения, загнанные олигархатом в каморки - уже растут, им мало места, им тесен капитализм!

Д.Ч.

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Всего комментариев к статье: 1
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Чиновники у нас, конечно, те еще
Марина написал 17.04.2019 10:43
но вот зачем рожать детей, которым не можешь обеспечить минимальные условия? Звание мать-героиня прельщало? В декрете сидеть нравилось? У меня есть знакомая такая же 5-детная семья - несчастные агрессивные дети (за внимание родителей и сладости бороться нужно, питаются самыми дешевыми продуктами - у девочек ожирение в 7-9 лет и другие проблемы со здоровьем, ибо едят сосиски из туалетной бумаги и хлеб с сахаром... Мать семейства никогда не работала... но статус матери-героини есть...
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