Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Московские власти обучают жителей пить кофе...

Опубликовано 17.04.2019 в разделе комментариев 1

собянин бюджет доходы
Московские власти обучают жителей пить кофе...

Чрезмерное потребление кофе может привести к нарушению сна, головным болям, повышенной возбудимости, сердцебиению и тошноте. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главного диетолога столичного департамента здравоохранения Антонину Стародубову. 

По ее словам, говоря о безопасном количестве кофе, которое можно употреблять здоровому человеку в день, следует подразумевать содержание кофеина в напитке. В частности, взрослому за раз можно употреблять не более 100–150 миллиграмм. 

В день здоровому взрослому человеку можно употреблять до 300–400 миллиграмм кофеина. Беременным не следует потреблять более 200 миллиграмм, подросткам – более 100, а детям младшего возраста вообще не рекомендуется пить кофе. 

Стародубова рассказала, что в одной чашке эспрессо может содержаться до 80 миллиграмм кофеина, в растворимом кофе – до 75 миллиграмм, а классическом капучино – 40–80 миллиграмм. Также кофеин содержится в чае – до 60 миллиграмм в чашке черного и до 30 в чашке зеленого чая, а также в горьком шоколаде и некоторых сладких прохладительных напитках.

***

УСТАВ О ДОБРОПОРЯДОЧНОМ ПИРОГОВ ПЕЧЕНИИ

"1. Всякий да печет по праздникам пироги, не возбраняя себе таковое печение и будни.

2. Начинку всякий да употребляет по состоянию. Тако: поймав в реке рыбу - класть; изрубив намелко скотское мясо - класть же; изрубив капус- ту - тоже класть. Люди неимущие да кладут требуху.

Примечание. Делать пироги из грязи, глины и строительных материалов навсегда возбраняется.

3. По положении начинки и удобрении оной должным числом масла и яиц, класть пирог в печь и содержать в вольном духе, доколе не зарумянится.

4. По вынутии из печи всякий да возьмет в руку нож и, вырезав из середины часть, да принесет оную в дар.

5. Исполнивший сие да яст".

***

В общем, развалив систему здравоохранения в столице "до основанья, а затем" отцы города принялись увещевать граждан на уровне фельдшера сельской амбулатории о том здоровом образе жизни, какой им видится между чашкой утреннего кофе и утренней же стопкой водки вдогон, для поправления рассудка.

Сравним.

Чрезмерное потребление кофе может привести к нарушению сна, головным болям, повышенной возбудимости, сердцебиению и тошноте. 

Делать пироги из грязи, глины и строительных материалов навсегда возбраняется.

Чем обычно заканчивается такое упрвление? Про это тоже подробно написано у Салтыкова-Щедрина, и добавить нечего.

"И вот он вступил в секретные сношения с Наполеоном...

Каким образом об этих сношениях было узнано - это известно одному богу; но кажется, что сам Наполеон разболтал о том князю Куракину во время одного из своих petits leve's17. И вот, в одно прекрасное утро, Глупов был изумлен, узнав, что им управляет не градоначальник, а изменник, и что из губернии едет особенная комиссия ревизовать его измену.

Тут открылось все: и то, что Беневоленский тайно призывал Наполеона в Глупов, и то, что он издавал свои собственные законы. В оправдание свое он мог сказать только то, что никогда глуповцы в столь тучном состоянии не были, как при нем, но оправдание это не приняли, или, лучше сказать, ответили на него так, что "правее бы он был, если б глуповцев совсем в отощание привел, лишь бы от издания нелепых своих строчек, кои продерзостно законами именует, воздержался".

Была теплая лунная ночь, когда к градоначальническому дому подвезли кибитку. Беневоленский твердою поступью сошел на крыльцо и хотел было поклониться на все четыре стороны, как с смущением увидел, что на улице никого нет, кроме двух жандармов. По обыкновению, глуповцы в этом случае удивили мир своею неблагодарностью, и как только узнали, что градона- чальнику приходится плохо, так тотчас же лишили его своей популярности. Но как ни горька была эта чаша, Беневоленский испил ее с бодрым духом. Внятным и ясным голосом он произнес: "Бездельники!" - и, сев в кибитку, благополучно проследовал в тот край, куда Макар телят не гонял".

Впрочем, в нынешнее просвещенное время Макар гоняет телят в такие места, куда ранее и представить себе было невозможно...

А.Б.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 5
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Житель крайнего Севера написал 17.04.2019 10:15
Растворимый -это не кофе.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как часто вы были на пляже у моря в прошлом году?:
Результаты
Интернет-ТВ
Ленинградская многодетная семья - в однокомнатной, "питерские" - в "Золотых ключах"
Ленинградская многодетная семья - в однокомнатной,...
17.04.2019
В.Квачков/И.Стрелков: геополитическая Цусима на Украине
В.Квачков/И.Стрелков: геополитическая Цусима на Ук...
17.04.2019
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Московские власти обучают жителей пить кофе... (1)
Валентине Матвиенко прочат скорый уход с поста спикера Совета Федерации (1)
Указы Путина выполняются исключительно в отчетах правительства (4)
Ленинградская многодетная семья - в однокомнатной, "питерские" - в "Золотых ключах" (1)
"Балканский рубеж": фэнтези о реальных событиях (1)
Анатолий Баранов: Украина не признает двойного гражданства, что, на мой взгляд, является нарушением прав человека (9)
Макрон хочет восстановить Нотр Дам за пять лет (12)
Общий кризис капитализма и Россия (11)
Россияне больше всего боятся взрывов бытового газа, резкого роста цен и терактов (4)
Россиянам разрешили не только бесплатно собирать валежник, но и мох с камышом (10)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Наступил коммунизм
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Ядро русский цивилизации
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Если бы наши кремлевские кураторы Донбасса были малость поумней
Дарья Митина Дарья Митина: "Балканский рубеж": взгляд благожелательного критика
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Продолжаю размышлять о деле Скрипалей в связи с делом Нотрэ Дам
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss