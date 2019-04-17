Московские власти обучают жителей пить кофе...

Чрезмерное потребление кофе может привести к нарушению сна, головным болям, повышенной возбудимости, сердцебиению и тошноте. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главного диетолога столичного департамента здравоохранения Антонину Стародубову.

По ее словам, говоря о безопасном количестве кофе, которое можно употреблять здоровому человеку в день, следует подразумевать содержание кофеина в напитке. В частности, взрослому за раз можно употреблять не более 100–150 миллиграмм.

В день здоровому взрослому человеку можно употреблять до 300–400 миллиграмм кофеина. Беременным не следует потреблять более 200 миллиграмм, подросткам – более 100, а детям младшего возраста вообще не рекомендуется пить кофе.

Стародубова рассказала, что в одной чашке эспрессо может содержаться до 80 миллиграмм кофеина, в растворимом кофе – до 75 миллиграмм, а классическом капучино – 40–80 миллиграмм. Также кофеин содержится в чае – до 60 миллиграмм в чашке черного и до 30 в чашке зеленого чая, а также в горьком шоколаде и некоторых сладких прохладительных напитках.

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УСТАВ О ДОБРОПОРЯДОЧНОМ ПИРОГОВ ПЕЧЕНИИ

"1. Всякий да печет по праздникам пироги, не возбраняя себе таковое печение и будни.

2. Начинку всякий да употребляет по состоянию. Тако: поймав в реке рыбу - класть; изрубив намелко скотское мясо - класть же; изрубив капус- ту - тоже класть. Люди неимущие да кладут требуху.

Примечание. Делать пироги из грязи, глины и строительных материалов навсегда возбраняется.

3. По положении начинки и удобрении оной должным числом масла и яиц, класть пирог в печь и содержать в вольном духе, доколе не зарумянится.

4. По вынутии из печи всякий да возьмет в руку нож и, вырезав из середины часть, да принесет оную в дар.

5. Исполнивший сие да яст".

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В общем, развалив систему здравоохранения в столице "до основанья, а затем" отцы города принялись увещевать граждан на уровне фельдшера сельской амбулатории о том здоровом образе жизни, какой им видится между чашкой утреннего кофе и утренней же стопкой водки вдогон, для поправления рассудка.

Сравним.

- Чрезмерное потребление кофе может привести к нарушению сна, головным болям, повышенной возбудимости, сердцебиению и тошноте.

- Делать пироги из грязи, глины и строительных материалов навсегда возбраняется.

Чем обычно заканчивается такое упрвление? Про это тоже подробно написано у Салтыкова-Щедрина, и добавить нечего.

"И вот он вступил в секретные сношения с Наполеоном...

Каким образом об этих сношениях было узнано - это известно одному богу; но кажется, что сам Наполеон разболтал о том князю Куракину во время одного из своих petits leve's17. И вот, в одно прекрасное утро, Глупов был изумлен, узнав, что им управляет не градоначальник, а изменник, и что из губернии едет особенная комиссия ревизовать его измену.

Тут открылось все: и то, что Беневоленский тайно призывал Наполеона в Глупов, и то, что он издавал свои собственные законы. В оправдание свое он мог сказать только то, что никогда глуповцы в столь тучном состоянии не были, как при нем, но оправдание это не приняли, или, лучше сказать, ответили на него так, что "правее бы он был, если б глуповцев совсем в отощание привел, лишь бы от издания нелепых своих строчек, кои продерзостно законами именует, воздержался".

Была теплая лунная ночь, когда к градоначальническому дому подвезли кибитку. Беневоленский твердою поступью сошел на крыльцо и хотел было поклониться на все четыре стороны, как с смущением увидел, что на улице никого нет, кроме двух жандармов. По обыкновению, глуповцы в этом случае удивили мир своею неблагодарностью, и как только узнали, что градона- чальнику приходится плохо, так тотчас же лишили его своей популярности. Но как ни горька была эта чаша, Беневоленский испил ее с бодрым духом. Внятным и ясным голосом он произнес: "Бездельники!" - и, сев в кибитку, благополучно проследовал в тот край, куда Макар телят не гонял".

Впрочем, в нынешнее просвещенное время Макар гоняет телят в такие места, куда ранее и представить себе было невозможно...

А.Б.