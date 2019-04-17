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Московский листок

Валентине Матвиенко прочат скорый уход с поста спикера Совета Федерации

Опубликовано 17.04.2019 в разделе комментариев 1

Валентине Матвиенко прочат скорый уход с поста спикера Совета Федерации

Спикер Совета федерации Валентина Матвиенков мае обсудит с президентом России Владимиром Путиным возможность ухода из верхней палаты парламента, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на свои источники. Одним из наиболее вероятных кандидатов, который может сменить ее на этом посту, называют главу Службы внешней разведки Сергея Нарышкина. Сама Матвиенко может возглавить структуру, статус которой требуется изменить, например Пенсионный фонд России. Отмечается, что действующий глава ПФР Антон Дроздов не устраивает многих чиновников правительства, особенно Минфин и Минтруд.

"Вероятность ее ухода крайне велика", - отметил один из собеседников издания. В пресс-службе Совета федерации отказались комментировать перспективы госпожи Матвиенко.

Издание также отмечает, что Сергей Нарышкин до сих пор входит в близкий круг Путина и имеет опыт парламентской работы.

 

 



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Ништяк написал 17.04.2019 10:59
Что значит "прикипел человек"к мягким и прибыльным креслам и проводить его на "заслуженный отдых"-почти невозможно,разве что он сам этого захочет.А ведь,казалось бы-пора бы и отдохнуть,после таких "продуктивных усилий",да и годы уже жмут не на шутку,но,кто,если не они пойдет и дальше-в сторону зимбабве,кто научит народ "патриотизму"-приобретая себе недвижимость за кордоном,кто "воспитает"-новых арашуковых,и на кого оставить свое место у кормушки?Только они,"незаменимые и безотказные"..
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