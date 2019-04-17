Валентине Матвиенко прочат скорый уход с поста спикера Совета Федерации

Спикер Совета федерации Валентина Матвиенков мае обсудит с президентом России Владимиром Путиным возможность ухода из верхней палаты парламента, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на свои источники. Одним из наиболее вероятных кандидатов, который может сменить ее на этом посту, называют главу Службы внешней разведки Сергея Нарышкина. Сама Матвиенко может возглавить структуру, статус которой требуется изменить, например Пенсионный фонд России. Отмечается, что действующий глава ПФР Антон Дроздов не устраивает многих чиновников правительства, особенно Минфин и Минтруд.

"Вероятность ее ухода крайне велика", - отметил один из собеседников издания. В пресс-службе Совета федерации отказались комментировать перспективы госпожи Матвиенко.

Издание также отмечает, что Сергей Нарышкин до сих пор входит в близкий круг Путина и имеет опыт парламентской работы.