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Московский листок

Архангельск создаёт "Комитет спасения"

Опубликовано 18.04.2019 автором Василий Поздеев в разделе комментариев 2

россия мусор
Архангельск создаёт "Комитет спасения"

В Архангельске продолжается общественно - политическое противостояние между губернатором Игорем Орловым и взбунтовавшимися жителями Поморского Севера. Ситуация явно тяготеет в сторону нарастания напряжённости. Испытав мощный, духоподъёмный катарсис от митинга 7 апреля 2019 года, народ жаждёт новых побед на фронте борьбы против «Мусорного могильника в Шиесе» и его организатора - губернатора Орлова.

Прошедшая неделя развивалась в трёх направлениях:

- Власть приступила к массовым репрессиям в отношении организаторов и участников «бунташного», апрельского митинга.

- Анатолий Бызов, один из руководителей протестного движения с трибуны митинга обратился к жителям области организовать «Заставу Ильича» (пост №6) на площади Ленина в Архангельске. Предложение поддержано восторженными возгласами участников митинга.

- В журналистской среде произошла поляризация и размежевание творческих сил.

О репрессиях.

Вот как выглядит картина с репрессиями в Архангельске на конец недели с 7 -го по 14 апреля 2019 года по сообщению портала «Новости Архангельска - 29РУ»:

-… на данный момент за акцию протеста выписано штрафов более чем на 561,9 тысячи рублей. У главного редактора «НД29» Евгения Богучарского ≈ 30 тысяч рублей. У журналиста Дмитрия Секушина ≈ 200 тысяч рублей. У организатора акции протеста Юрия Чеснокова штраф в 16 тысяч рублей и 90 часов обязательных работ. У соорганизатора митинга Елены Калининой ≈ 32 тысячи рублей штрафа. Такие же суммы у Анатолия Бызова и Александра Подсекина. У Алексея Кузнецова и Евгения Балашова ≈ 31 тысяча рублей. У Максима Пушкина ≈ 15 тысяч рублей. «НД29» Евгения Богучарского ≈ 30 тысяч рублей. У журналиста Дмитрия Секушина ≈ 200 тысяч рублей. У организатора акции протеста Юрия Чеснокова штраф в 16 тысяч рублей и 90 часов обязательных работ. У соорганизатора митинга Елены Калининой ≈ 32 тысячи рублей штрафа. Такие же суммы у Анатолия Бызова и Александра Подсекина. У Алексея Кузнецова и Евгения Балашова ≈ 31 тысяча рублей. У Максима Пушкина ≈ 15 тысяч рублей. У Александра Ларионова ≈ 28 900 рублей. У Марины Петровой ≈ 26 тысяч рублей. У Олега Боровикова 24 тысячи. У Дмитрия Кузнецова 34 тысячи рублей. Валерию Шептухину назначили 200 часов обязательных работ. У Оксаны Владыки 30 тысяч рублей. Накануне появилась информация о том, что в понедельник состоится суд над еще тремя архангелогородцами: Василием Поздеевым, депутатом Архангельской городской Думы от КПРФ Александром Афанасьевым и соорганизатором митинга Дарьей Порядиной.

О журналистах.

Журналисты Архангельска не формально, но очевидно, в зависимости от своих убеждений, пристрастий и денежной привязанности, размежевались на три группы:

- Штатные журналисты официальных изданий - интеллектуальные лакеи своих нанимателей. Они пишут то, что прикажут им их «работодатели».

- «Свободные» журналитсты - грантополучатели Мусорного Технопарка.

По народной оценке - «продажная сволочь».

- Журналисты патриотических изданий, бунтари.

Именно они стали инициаторами очередного собрания горожан на площади Ленина в субботу 13 апреля 2019 года. Предполагалось обсудить мероприятия в поддержку репрессированных властями журналиситов. Но разговор достаточно быстро вышел за намеченные рамки и единодушным голосованием «отчеканился» в новое «Решение» по закреплению и развитию «Резолюции , принятой на мтинге 7 апреля 2019 года.

Вот это «Решение»

 

Решение собрания Инициативной группы по созданию «Комитета спасения Поморского Севера от «мусорного губернатора»

г. Архангельск, пл. Ленина. 13 апреля 2019 года.

- 1.Создать в городе Архангельске «Комитет спасения Поморского Севера от «мусорного губернатора».

- 2 Избрать в состав «Комитета спасения» организаторов и активистов митинга 7 апреля 2019 года, подвергшихся судебному преследованию за участие в протестных мероприятиях в Архангельске и Архангельской области. (Пофамильный список - в рабочем порядке и с согласия самих участников протеста).

-3. Создать при «Комитете спасения» фонд поддержки протестных мероприятий из добровольных пожертвований и взносов Российских граждан и трудовых коллективов Архангельской области.

- 4.Подготовить и обнародовать в областных СМИ Обращение к трудовым коллективам и жителям Архангельской области с призывом поддержать общественно √ политическую кампанию по подготовке и проведению Четвёртого Всенародного митинга - 19 мая 2019 года.

- 5. Установить, что Инициативная группа, впредь до полного исполнения Резолюции митинга от 7 апреля 2019 года собирается еженедельно по субботам в 12 часов на пл. Ленина с основной повесткой - отчёт о работе «Комитета спасения» за прошедшую неделю и планирование работы на следующую неделю.

 

«Застава Ильича».

Вот уже неделю Поморский Север живёт ожиданием «Верховного Рескрипта» об изгнании зловредного и ненавистного губернатора и мафиозного Мусорного Технопарка с любимых и дорогих северному сердцу девственных болот Поморского Севера.

А «Застава Ильича» сегодня - это детская площадка для мамочек и «малокалиберной» городской детворы. Это - непрекращающийся с 9 часов утра до 10 часов вечерв дискуссионный Политклуб. Это - спортивная площадка для детворы постарше. Это √ чуткий барометр развития общественных настроений в городе, в област и… не только в области…

Именно здесь вдохновители, организаторы и руководители «Большой Архангельской Бузы» могут и должны определить ответные меры на антинародные репрессии и наметить созидательную программу разрешения социально - политического кризиса, поразившего наш край и нашу страну!



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
valery написал 18.04.2019 09:40
С Архангельска ли начнется спасение России?... Вставай проклятьем заклейменный....
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Поражена вся Россия. Заражена...Архангельск. Не сломаться вам...
-Что это? написал 18.04.2019 09:26
Стойте до конца.
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