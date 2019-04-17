Дерипаска пообещал журналистам 600 тысяч долларов за расследование о санкциях против него

Российский миллиардер Олег Дерипаска намерен создать призовой фонд в 600 тыс. долларов для СМИ, которые раскроют истинные причины его включения в американский санкционный список. Об этом пишет The Financial Times со ссылкой на источники.

По данным издания, президент "Русала" таким образом намерен опровергнуть обвинения, на основании которых были введены ограничительные меры. По словам Дерипаски, для оправдания введения санкций против него и подконтрольных ему компаний в США использовалась "грязная ложь".

"Конгресс жаждет больше крови… но у него нет ни малейших представлений о том, что происходит в России либо где-то еще в мире. Нет ни фактов, ни доказательств (за включением в санкционный список), только грязная ложь. По его словам, Конгресс, который дезинформировали, "движим местью", - отметил бизнесмен.

Ранее стало известно, что Дерипаска намерен отказаться от контроля над "Группой ГАЗ" для снятия с нее американских санкций. Выступая в Нижнем Новгороде, Дерипаска признал, что для Горьковского автомобильного завода настали непростые времена. По его словам, большое количество иностранных поставщиков прекратили работу с "Группой ГАЗ" из-за риска вторичных санкций. Из-за этого компания уже теряет долю рынка, отдавая ее своим конкурентам, и находится под давлением со стороны банков.