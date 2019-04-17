РАН займется блокировкой запрещенных сайтов

Федеральный исследовательский центр "Информатика и управление" Российской академии наук займется разработкой системы контроля за тем, как поисковики, VPN-сервисы, прокси-сервисы и анонимайзеры блокируют запрещенные в России сайты, сообщают "Ведомости" со ссылкой на портал госзакупок.

Тендер на создание системы проводил подведомственный Роскомнадзору ФГУП "Главный радиочастотный центр". Первоначальная стоимость контракта составляла 25 млн руб., но победитель конкурса предложил разработать систему за 19,9 млн руб., говорится в протоколе закупочной комиссии.

Согласно условиям контракта система должна появиться к декабрю 2019 г. и помочь Роскомнадзору снизить стоимость круглосуточного контроля за исполнением блокировок за счет экономии времени и трудозатрат сотрудников. Согласно техническому заданию в ней одновременно смогут работать не менее 20 человек.