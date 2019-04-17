Медведев признал, что жизнь в России далека от идеала

Жизнь в России далека от того идеала, ради которого работают российские власти, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выступая в Государственной думе с отчетом правительства о результатах деятельности за 2018 год.

"Никому из вас не нужно объяснять, что сегодня жизнь в нашей стране далека от того идеала, ради которого мы все с вами вне зависимости от фракционной принадлежности работаем. Людям трудно, некоторые просто выживают. Сегодня в России почти 19 млн человек, которые бедны. Это означает, 19 млн человек живут так, как жить не должны. При этом бедность разная, причины в каждом конкретном случае разные", - сказал Медведев.

Он также отметил, что существующий в стране уровень пенсий далек от того, чтобы обеспечить достойную жизнь. "Не будем никого обманывать. Достойная и интересная жизнь – это не только наше решение, но и вопрос денег. Сегодняшний уровень пенсии далек от того, чтобы ее обеспечить", - сказал премьер-министр.