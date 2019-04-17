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Московский листок

Медведев признал, что жизнь в России далека от идеала

Опубликовано 17.04.2019 в разделе комментариев 3

Медведев признал, что жизнь в России далека от идеала

Жизнь в России далека от того идеала, ради которого работают российские власти, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выступая в Государственной думе с отчетом правительства о результатах деятельности за 2018 год.

"Никому из вас не нужно объяснять, что сегодня жизнь в нашей стране далека от того идеала, ради которого мы все с вами вне зависимости от фракционной принадлежности работаем. Людям трудно, некоторые просто выживают. Сегодня в России почти 19 млн человек, которые бедны. Это означает, 19 млн человек живут так, как жить не должны. При этом бедность разная, причины в каждом конкретном случае разные", - сказал Медведев.

Он также отметил, что существующий в стране уровень пенсий далек от того, чтобы обеспечить достойную жизнь. "Не будем никого обманывать. Достойная и интересная жизнь – это не только наше решение, но и вопрос денег. Сегодняшний уровень пенсии далек от того, чтобы ее обеспечить", - сказал премьер-министр.

 



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
Белый брат написал 17.04.2019 13:35
Что они творят??? Димона в случае чего и в тосканском винограднике найдут и притащат на Лобное место для казни. Дурилки, вообще инстинкты самосохранения потеряли, а ведь все в этом мире очень переменчиво и не предсказуемо.
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странный чувак. может телевизор не сморит?
Дед Панас написал 17.04.2019 13:19
по всем каналам только и трубят какая в России благодать - надои растут, с колен встаем, пенсии увеличиваются и тп и тд
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(без названия)
Удивительный написал 17.04.2019 12:55
Да ты че?????
"Сегодняшний уровень пенсии далек от того, чтобы ее обеспечить"?????
Уж не Коммунист ли ты , "товарисч" медведев???)))
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