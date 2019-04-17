Закон о суверенном Рунете не одобряют почти половина россиян

Почти половина россиян (48%) не одобряет принятый накануне Госдумой "закон о суверенном Рунете", следует из опроса портала SuperJob. Положительно воспринимают инициативу только 15% наших сограждан. Еще 37% затруднились высказать свое мнение.

При этом социологи отмечают, что с текстом закона ознакомились не более 20% представителей экономически активного населения. Каждый четвертый слышит о них впервые. Слышали о законе, но не изучали его текст 42% респондентов, впервые узнали о законе 26% опрошенных.

Напомним, накануне депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении законопроект об обеспечении устойчивой работы Рунета. За проект проголосовали 307 депутатов, против — 68. Если закон одобрит Совет Федерации и подпишет президент, то он вступит в силу с 1 ноября 2019 года.

Согласно тексту закона, операторам связи предписывается создать условия для минимизации передачи данных российских пользователей за рубеж, а также установить на своих сетях специальные фильтры от Роскомнадзора. В случае угрозы ведомство сможет управлять через него маршрутами интернет-трафика и блокировать запрещенные ресурсы.