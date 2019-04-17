Россиянам пообещали поднять пенсии на 9,5% за шесть лет

К 2024 году размер страховой пенсии в России увеличится на 39,4%, но с учетом инфляции выплаты увеличатся только на 9,5%, пишут "Известия" со ссылкой на прогноз Минэкономразвития.

Таким образом, в год пенсии будут повышаться примерно на 1,5%. Если в 2019 году средний размер страховой пенсии неработающих пенсионеров составляет 15,4 тыс. рублей, то к 2024 году он достигнет 20 тыс. рублей, рассказали изданию в Минтруде. Отмечается, что такая динамика укладывается в поручение президента России Владимира Путина индексировать выплаты на 1 тыс. рублей ежегодно.

Реальный рост в 9,5% будет малозаметен, считает член экспертного совета при правительстве Александр Сафонов. По его мнению, государство будет вынуждено выделять Пенсионному фонду дополнительные средства из бюджета, чтобы обеспечить рост выплат.

При этом эксперты отмечают, что без повышения пенсионного возраста даже такой рост пенсий был бы невозможен. По словам директора Научно-исследовательского финансового института Минфина Владимира Назарова, с учетом запланированного уровня инфляции рост пенсий должен быть выше - около 15%. Увеличение в реальном выражении на 9,5% в среднем по стране может означать, что работающим пенсионерам выплаты по-прежнему индексировать не будут, считает он.

"С низкого заработка — низкие отчисления в ПФР. Сегодня средняя по стране зарплата — 45 тыс. рублей, но модальная (наиболее часто встречающаяся) — 17 тыс. рублей. По нормам Международной организации труда пенсия в последнем случае составит 6,8 тыс. рублей. Чтобы обеспечивать нынешние 15 тыс., нужно, чтобы модальная зарплата была около 30 тыс.", - пояснил Александр Сафонов.