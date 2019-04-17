Штаб Навального нашел у семьи экс-мэра Хабаровска шесть домов в США

Семья бывшего мэра Хабаровска Александра Соколова, руководившего городом 18 лет, владеет шестью домами в Соединенных Штатах Америки, общей стоимость более $6 миллионов, утверждает местный штаб Алексея Навального.

По данным борцов с коррупцией, пять домов расположены в штате Калифорния, еще один - в штате Вашингтон. Недвижимость была приобретена в период с 2004 по 2018 год. В сделках участвовала супруга бывшего мэра Леонора Соколова, а также их дети Елена и Алексей, на которых записаны дома. Ежегодно семья Соколова платит в США около 50 тысяч долларов налогов.

Оппозиционеры также выяснили, что Соколов, занимая должность мэра, проводил в США не менее 6 месяцев в году. "Не потому ли, что условием продления американской грин-карты является проживание ее обладателя на территории США не менее 180 дней в году?", - задались вопросом авторы расследования.

Российскую недвижимость Соколова борцы с коррупцией оценили в 500 миллионов рублей. Сюда входят торговые центры, ресторан, коттеджи в заповедной зоне, а также несколько элитных квартир в Хабаровске и Москве. При этом авторы расследования отмечают, согласно декларации бывшего мэра, он вместе со своей женой за 18 лет заработал чуть меньше миллиона долларов.

Член политсовета хабаровской организации партии "Единая Россия" Александр Соколов был избран мэром Хабаровска в 2000-м году, после чего переизбирался на эту должность четырежды. На выборах 2018-го года свою кандидатуру он не выдвигал. Сейчас он занимает пост члена президиума регионального отделения «Единой России», а также является членом Совета по местному самоуправлению при президенте РФ и Совета по местному самоуправлению при председателе Государственной Думы РФ.