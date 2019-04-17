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Московский листок

Ямальскому оленеводу грозит 10 суток ареста за незаконный митинг в тундре

Опубликовано 17.04.2019 в разделе комментариев 0

Ямальскому оленеводу грозит 10 суток ареста за незаконный митинг в тундре

Правоохранители Ямало-Ненецкого автономного округа завели административное дело на местного жителя за организацию несанкционированного митинга в тундре, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу МВД.

Подозреваемым по нему стал местный оленевод Ейко Сэротэтто, который, по утверждению полиции, не уведомил местные власти о проведении публичного мероприятия. За нарушение требований Федерального закона "О собраниях, митингах, демонстрациях" ему грозит штраф до 30 тысяч рублей или до 10 суток ареста.

Сам оленевод рассказал агентству, что в конце марта в тундре собралось около 40 человек, чтобы обсудить насущные проблемы - в частности, разрешение на вылов сиговых рыб для коренных народов Севера и строительство газопровода через Обскую губу.

"Это был не митинг, мы просто собрались", - сказал Сэротэтто. По его словам, заявление в полицию по поводу собрания написала одна из общественных организаций.

Активист также опубликовал на своей странице в соцсети "ВКонтакте" фотографию уведомления на проведение еще одного собрания в тундре. Целью публичного мероприятия заявлено "отделение оленей, ездовых быков". "Возможно между беседой будем обсуждать факты коррупции высших должностных лиц ЯНАО. Предполагаемое количество участников публичного мероприятия в форме митинга - 15 человек, 800 голов оленей и восемь оленегонных собак. Во время митинга будут использоваться арканы, возможно снегоходы. Обеспечение общественного порядка гарантируем", - говорится в обращении.

 



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